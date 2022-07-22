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Оккупанты пытаются насаждать пророссийское мировоззрение молодежи в Херсонской области – ГУР Минобороны

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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются привлечь жителей Херсонской области к участию в новосозданных пророссийских организациях. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало в Telegram 22 июля.

"Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики явилось так называемое военно-патриотическое воспитание. С этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона", – рассказали в разведке. 

Участие в таких организациях приобретает принудительный характер, отметили в ГУР. 

"Старшее поколение региона привлекается к новосозданным организациям "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области", – добавили в разведке. 

По информации ГУР, на оккупированной территории области пропагандируют российский проект "твой шаг" ради создания эффекта его массовой поддержки жителями региона. 

Кроме того, российское федеральное агентство "Росмолодежь" анонсировало проведение в оккупированных регионах "общероссийских детско-юношеских конкурсов", а 31 июля участники подконтрольного боевикам движения "юнармия" по приглашению российской "юнармии" (находится под санкциями ЕС) примут участие в параде в Санкт-Петербурге.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Санкт-Петербург, Херсонская область, российская пропаганда, молодежь, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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