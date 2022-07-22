Оккупанты пытаются насаждать пророссийское мировоззрение молодежи в Херсонской области – ГУР Минобороны

"Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Херсона пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди украинской молодежи. Одним из главных элементов этой политики явилось так называемое военно-патриотическое воспитание. С этой целью активно формируются "общественные организации" типа "молодые строители Херсонской области", "молодежь Херсона", – рассказали в разведке.

Участие в таких организациях приобретает принудительный характер, отметили в ГУР.

"Старшее поколение региона привлекается к новосозданным организациям "союз матерей Херсонской области", "организация ветеранов Херсонской области", – добавили в разведке.

По информации ГУР, на оккупированной территории области пропагандируют российский проект "твой шаг" ради создания эффекта его массовой поддержки жителями региона.

Кроме того, российское федеральное агентство "Росмолодежь" анонсировало проведение в оккупированных регионах "общероссийских детско-юношеских конкурсов", а 31 июля участники подконтрольного боевикам движения "юнармия" по приглашению российской "юнармии" (находится под санкциями ЕС) примут участие в параде в Санкт-Петербурге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)