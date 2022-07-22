Мэр оккупированной Новой Каховки: Жители города с радостью воспринимают каждый взрыв на складах россиян

ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам россиян в Новой Каховке, мэр города говорит, что общался с его жителями после взрывов Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Пресс-служба Новокаховской городской территориальной общины информировала, что Коваленко покинул город и 19 июля прибыл в Запорожье. До этого он жил Новой Каховке и руководил городом в оккупации.

В интервью "Главкому" мэр заявил, что с оккупантами не сотрудничал, а после выхода из-под оккупации прошел спецпроверку на полиграфе. Из Новой Каховки он выехал, так как возникла угроза его безопасности, говорит Коваленко.

"Хорошо помню выражение лица жителей общества, когда я выходил на улицы уже оккупированной Новой Каховки. Люди сразу заряжались оптимизмом, потому что чувствовали поддержку со стороны украинской власти. Приблизительно в конце мая я почувствовал, что кольцо сжимается. Понимал, что придет время, когда мне придется принимать решение о выезде из города. Уже в июне оккупационные власти начали проводить "собеседования" с директорами школ, заведующими детскими садами, руководителями внешкольного образования, директорами коммунальных предприятий. С каждым днем уменьшалась возможность исполнения полномочий городского головы. Дальше пришлось бы идти в нарушение законодательства. Ибо до сих пор я жил по принципу: "Решить вопрос и не вляпаться". Слово "не вляпаться" было ключевым во время пребывания в оккупации", – рассказал мэр.

Он говорит, что после того как в Новой Каховке начали взрывать российские склады боеприпасов, проводил обход дворов и общался с горожанами.

"Последние взрывы продолжались около трех-четырех часов. Наша армия попала в овощную базу, которую под склад переоборудовали оккупанты. Когда стало тихо, я провел обход дворов. Общался с жителями прилегающей территории, но злобы с их стороны не ощущалось. Напротив, они с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии", – сказал Коваленко.