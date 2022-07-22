ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр оккупированной Новой Каховки: Жители города с радостью воспринимают каждый взрыв на складах россиян

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам россиян в Новой Каховке, мэр города говорит, что общался с его жителями после взрывов
ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам россиян в Новой Каховке, мэр города говорит, что общался с его жителями после взрывов
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Мэр временно оккупированной Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Коваленко в интервью "Главкому", которое вышло 21 июля, рассказал, как реагируют жители города на взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов.

Пресс-служба Новокаховской городской территориальной общины информировала, что Коваленко покинул город и 19 июля прибыл в Запорожье. До этого он жил Новой Каховке и руководил городом в оккупации. 

https://www.facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada/posts/pfbid04jL4vBLbAQFuKtXrQnHjbECLDrzHoBoArjGWXNrfY9wXqNyKKySuspPQX7bxbsNil

В интервью "Главкому" мэр заявил, что с оккупантами не сотрудничал, а после выхода из-под оккупации прошел спецпроверку на полиграфе. Из Новой Каховки он выехал, так как возникла угроза его безопасности, говорит Коваленко. 

"Хорошо помню выражение лица жителей общества, когда я выходил на улицы уже оккупированной Новой Каховки. Люди сразу заряжались оптимизмом, потому что чувствовали поддержку со стороны украинской власти. Приблизительно в конце мая я почувствовал, что кольцо сжимается. Понимал, что придет время, когда мне придется принимать решение о выезде из города. Уже в июне оккупационные власти начали проводить "собеседования" с директорами школ, заведующими детскими садами, руководителями внешкольного образования, директорами коммунальных предприятий. С каждым днем уменьшалась возможность исполнения полномочий городского головы. Дальше пришлось бы идти в нарушение законодательства. Ибо до сих пор я жил по принципу: "Решить вопрос и не вляпаться". Слово "не вляпаться" было ключевым во время пребывания в оккупации", – рассказал мэр. 

Он говорит, что после того как в Новой Каховке начали взрывать российские склады боеприпасов, проводил обход дворов и общался с горожанами. 

"Последние взрывы продолжались около трех-четырех часов. Наша армия попала в овощную базу, которую под склад переоборудовали оккупанты. Когда стало тихо, я провел обход дворов. Общался с жителями прилегающей территории, но злобы с их стороны не ощущалось. Напротив, они с радостью воспринимают каждый взрыв на складах российской армии", – сказал Коваленко. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области, в том числе в Новой Каховке проходили проукраинские митинги

Летом ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, 14 июня был уничтожен склад в оккупированной Новой Каховке. 8 июля ВСУ опять ударили по складу боеприпасов РФ в Новой Каховке. Вечером 11 июля в городе взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ

14 июля ВСУ обстреляли посадочную площадку в Новой Каховке, о еще одном ударе по складу боеприпасов сообщалось 18 июля

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Херсонская область, война России против Украины, взрывы, Новая Каховка, российские оккупанты, Владимир Коваленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (145004)
2
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (115211)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (106334)
4
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (101179)
5
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (61814)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (49629)
7
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (36158)
8
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (34127)
 
 
 
 