Обгонит Чернобаевку? В Новой Каховке и в районе Каховской ГЭС раздались взрывы – Хлань

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку? Зафиксирован "прилет" по россиянам в районе асфальтного завода, который на объездной", – написал он.

Информацию о взрывах также подтвердил в Facebook журналист Олег Батурин.

"После взрывов горит в районе каховского шлюза и в соснах за микрорайоном Сокол", – отметил он.

Оккупационные "власти" Новой Каховки признали удар, сообщило 18 июля в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости". По версии оккупантов, был поврежден газопровод, работают экстренные службы, сообщил агентству источник в администрации города. Энергоснабжение не приостановлено, ГЭС работает в штатном режиме.

Утром 18 июля Хлань сообщал об ударе по складу боеприпасов оккупантов в поселке Райское Новокаховской общины.