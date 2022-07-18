Обгонит Чернобаевку? В Новой Каховке и в районе Каховской ГЭС раздались взрывы – Хлань

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку? Зафиксирован "прилет" по россиянам в районе асфальтного завода, который на объездной", – написал он.
Информацию о взрывах также подтвердил в Facebook журналист Олег Батурин.
"После взрывов горит в районе каховского шлюза и в соснах за микрорайоном Сокол", – отметил он.
Оккупационные "власти" Новой Каховки признали удар, сообщило 18 июля в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости". По версии оккупантов, был поврежден газопровод, работают экстренные службы, сообщил агентству источник в администрации города. Энергоснабжение не приостановлено, ГЭС работает в штатном режиме.
Утром 18 июля Хлань сообщал об ударе по складу боеприпасов оккупантов в поселке Райское Новокаховской общины.
Каховскую ГЭС и Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в Новой Каховке. Вечером 11 июля в городе взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
14 июля ВСУ обстреляли посадочную площадку в Новой Каховке.