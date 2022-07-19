Оккупанты похитили еще трех гражданских на оккупированной территории Херсонской области – полиция

По информации правоохранителей, во временно оккупированном Бериславе вооруженные российские военные пришли в квартиру, где проживал 55-летний мужчина. Оккупанты силой увели мужчину в неизвестном направлении, где он сейчас – неизвестно. У пропавшего была активная проукраинская позиция.
В Новокаховской общине, которая тоже временно находится в оккупации, российские оккупанты арестовали и вывезли в неизвестном направлении супругов – родителей погибшего героя АТО. Их забрали из собственного дома.
Правоохранители считают, что причина похищений – отказ этих людей сотрудничать с оккупационными властями и их проукраинская позиция.
По фактам похищений людей открыты уголовные производства по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой на 6 июля, за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек, 306 человек уже освобождены из плена.