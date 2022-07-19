Оккупанты похитили еще трех гражданских на оккупированной территории Херсонской области – полиция

По информации правоохранителей, во временно оккупированном Бериславе вооруженные российские военные пришли в квартиру, где проживал 55-летний мужчина. Оккупанты силой увели мужчину в неизвестном направлении, где он сейчас – неизвестно. У пропавшего была активная проукраинская позиция.

В Новокаховской общине, которая тоже временно находится в оккупации, российские оккупанты арестовали и вывезли в неизвестном направлении супругов – родителей погибшего героя АТО. Их забрали из собственного дома.

Правоохранители считают, что причина похищений – отказ этих людей сотрудничать с оккупационными властями и их проукраинская позиция.

По фактам похищений людей открыты уголовные производства по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)