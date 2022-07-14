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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты повторно похитили главу Миловской общины

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Россияне захватили Яхниенко уже второй раз
Россияне захватили Яхниенко уже второй раз
Фото: miloverada.gov.ua

Российские военные 13 июля похитили главу Миловской общины Херсонской области Олега Яхниенко. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

"Продолжают поступать сообщения о похищении людей оккупантами. За последние сутки второй раз взят в плен глава Миловской общины Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных до сих пор ничего не известно", – говорится в сообщении. 

Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте. Домой он вернулся в апреле, сообщали в группе Бериславского района в Facebook. 

В ОВА добавили, что тысячи людей, спасаясь от оккупантов, вынуждены покидать свои дома, но никакие официальные коридоры ни разу не были согласованы, поэтому люди эвакуируются на собственный страх и риск.

"Из-за недавнего дождя единственный проезд через Васильевку в Запорожье закрыт, сообщают очевидцы, поэтому колонна желающих уехать становится все больше", – говорится в сводке. 

Местные жители сообщают, что в некоторых территориальных общинах значительно увеличилось количество техники и военных. Они запрещают местным ремонтировать электро- и водоснабжение, а также пользоваться телефонами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По информации Ассоциации городов Украины на 2 июля, российские оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух поселковых председателей и трех глав сельских советов, включая мэра Херсона Игоря Колыхаева

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. 

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой на 6 июля, за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек306 человек уже освобождены из плена. 

Теги: Херсонская область, похищение, заложники, плен, пленные, Херсонская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты
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