В Херсонской области оккупанты повторно похитили главу Миловской общины

"Продолжают поступать сообщения о похищении людей оккупантами. За последние сутки второй раз взят в плен глава Миловской общины Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных до сих пор ничего не известно", – говорится в сообщении.
Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте. Домой он вернулся в апреле, сообщали в группе Бериславского района в Facebook.
В ОВА добавили, что тысячи людей, спасаясь от оккупантов, вынуждены покидать свои дома, но никакие официальные коридоры ни разу не были согласованы, поэтому люди эвакуируются на собственный страх и риск.
"Из-за недавнего дождя единственный проезд через Васильевку в Запорожье закрыт, сообщают очевидцы, поэтому колонна желающих уехать становится все больше", – говорится в сводке.
Местные жители сообщают, что в некоторых территориальных общинах значительно увеличилось количество техники и военных. Они запрещают местным ремонтировать электро- и водоснабжение, а также пользоваться телефонами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Ассоциации городов Украины на 2 июля, российские оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух поселковых председателей и трех глав сельских советов, включая мэра Херсона Игоря Колыхаева.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой на 6 июля, за период полномасштабного вторжения РФ в Херсонской области правоохранители зафиксировали похищение или пропажу 457 человек, 306 человек уже освобождены из плена.