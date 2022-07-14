В Херсонской области оккупанты повторно похитили главу Миловской общины

Россияне захватили Яхниенко уже второй раз Фото: miloverada.gov.ua

"Продолжают поступать сообщения о похищении людей оккупантами. За последние сутки второй раз взят в плен глава Миловской общины Олег Яхниенко, а также похищен егерь, охраняющий участок Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе. О судьбе сотни других пленных до сих пор ничего не известно", – говорится в сообщении.

Олега Яхниенко российские захватчики уже похищали в марте. Домой он вернулся в апреле, сообщали в группе Бериславского района в Facebook.

В ОВА добавили, что тысячи людей, спасаясь от оккупантов, вынуждены покидать свои дома, но никакие официальные коридоры ни разу не были согласованы, поэтому люди эвакуируются на собственный страх и риск.

"Из-за недавнего дождя единственный проезд через Васильевку в Запорожье закрыт, сообщают очевидцы, поэтому колонна желающих уехать становится все больше", – говорится в сводке.

Местные жители сообщают, что в некоторых территориальных общинах значительно увеличилось количество техники и военных. Они запрещают местным ремонтировать электро- и водоснабжение, а также пользоваться телефонами.

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