РосСМИ сообщили, что Новую Каховку обстреляли во время визита в город Кириенко

Кириенко был в Новой Каховке во время ракетного удара ВСУ 18 июля Фото: kremlin.ru

Источник агентства из числа людей, сопровождавших кремлевского чиновника в поездке, утверждает, что Каховскую ГЭС обстреляли уже после отъезда делегации. По его словами, ракеты попали прямо в площадку, где до этого были припаркованы машины Кириенко и свиты. Собеседник "РИА Новости" утверждает, что погибли два человека из охраны ГЭС.

Согласно сообщению в Telegram российского пропагандиста Семена Пегова, Кириенко действительно побывал на Каховской ГЭС, осмотрел он и "склад селитры". Затем чиновник встретился с представителями российских регионов, взявшими "шефство" над районами Херсонской области. Удар по ГЭС – предположительно, тремя ракетами – ВСУ нанесли, когда участники "совещания" разъезжались.

"Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях. Из состава участников мероприятий никто не пострадал", – написал Пегов.

По информации Telegram-канала Mash, в результате авиаудара по ГЭС погибли двое российских военнослужащих, еще один пропал без вести.

Об ударе по Новой Каховке 18 июля сообщили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и журналист Олег Батурин. Депутат рассказал о "прилете" по россиянам в районе асфальтного завода на объездной, Батурин – о пожарах после взрывов в районе каховского шлюза и за микрорайоном Сокол.

Оккупационные "власти" Новой Каховки рассказали 18 июля российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", что в результате удара был поврежден газопровод в районе ГЭС, сама станция не пострадала.