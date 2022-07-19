РосСМИ сообщили, что Новую Каховку обстреляли во время визита в город Кириенко

Источник агентства из числа людей, сопровождавших кремлевского чиновника в поездке, утверждает, что Каховскую ГЭС обстреляли уже после отъезда делегации. По его словами, ракеты попали прямо в площадку, где до этого были припаркованы машины Кириенко и свиты. Собеседник "РИА Новости" утверждает, что погибли два человека из охраны ГЭС.
Согласно сообщению в Telegram российского пропагандиста Семена Пегова, Кириенко действительно побывал на Каховской ГЭС, осмотрел он и "склад селитры". Затем чиновник встретился с представителями российских регионов, взявшими "шефство" над районами Херсонской области. Удар по ГЭС – предположительно, тремя ракетами – ВСУ нанесли, когда участники "совещания" разъезжались.
"Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях. Из состава участников мероприятий никто не пострадал", – написал Пегов.
По информации Telegram-канала Mash, в результате авиаудара по ГЭС погибли двое российских военнослужащих, еще один пропал без вести.
Об ударе по Новой Каховке 18 июля сообщили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и журналист Олег Батурин. Депутат рассказал о "прилете" по россиянам в районе асфальтного завода на объездной, Батурин – о пожарах после взрывов в районе каховского шлюза и за микрорайоном Сокол.
Оккупационные "власти" Новой Каховки рассказали 18 июля российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", что в результате удара был поврежден газопровод в районе ГЭС, сама станция не пострадала.
Кириенко с 2016 года занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. По данным "Русской службы BBC", после масштабного вторжения российских войск в Украину Путин отстранил от так называемого украинского направления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Сейчас этим вопросам, по поданным журналистов, занимается Кириенко. В частности, он ездит на оккупированную территорию Украины и проводит некие совещания.
Каховскую ГЭС и Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.
Летом ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, 14 июня был уничтожен склад в оккупированной Новой Каховке. 8 июля ВСУ опять ударили по складу боеприпасов РФ в Новой Каховке. Вечером 11 июля в городе взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
14 июля ВСУ обстреляли посадочную площадку в Новой Каховке.