Обнародованы детали седьмого пакета санкций ЕС. Ограничения вводят против Собянина, Безрукова, Машкова и коллаборантов из Херсона и Мариуполя

В документе указано, что персональные ограничения коснутся около 50 физлиц и ряда юридических лиц.

Среди физлиц оказались заместитель премьер-министр РФ Андрей Белоусов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, глава клуба байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов, которого считают двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, а также украинские коллаборанты – псевдомэры Мариуполя и Херсона Константин Иващенко и Александр Кобец.

В списке юридических лиц – крупнейший российский банк "Сбербанк", всероссийское движение "Юнармия", фонд "Русский мир".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот санкционный пакет пакетом по "обеспечению и выравниванию", информирует пресс-служба Совета Евросоюза.

"Мы фактически запрещаем самый значительный экспорт России после энергоносителей – российское золото. Мы также продлеваем исключение для операций по продаже сельскохозяйственной продукции и передаче нефти в третьи страны. Потому что ЕС вносит свой вклад в то, чтобы мы могли преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис. Дело за Россией – прекратить бомбить украинские поля и элеваторы и блокировать черноморские порты", – сказал Боррель.

Он уточнил, что эмбарго на золото включает запрет на ювелирные изделия из России.

"Пакет мер также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. Кроме того, новые меры распространяют существующий запрет на доступ в порты на портовые шлюзы во избежание обхода санкций и расширяют сферу действия запрета на прием банковских вкладов, включая депозиты от юридических лиц, организаций или органов, созданных в третьих странах и находящихся в мажоритарной собственности российских граждан или физических лиц, проживающих в России", – сообщили в Совете ЕС.