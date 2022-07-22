Обнародованы детали седьмого пакета санкций ЕС. Ограничения вводят против Собянина, Безрукова, Машкова и коллаборантов из Херсона и Мариуполя

В документе указано, что персональные ограничения коснутся около 50 физлиц и ряда юридических лиц.
Среди физлиц оказались заместитель премьер-министр РФ Андрей Белоусов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, глава клуба байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), депутат Госдумы Адам Делимханов, которого считают двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, а также украинские коллаборанты – псевдомэры Мариуполя и Херсона Константин Иващенко и Александр Кобец.
В списке юридических лиц – крупнейший российский банк "Сбербанк", всероссийское движение "Юнармия", фонд "Русский мир".
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот санкционный пакет пакетом по "обеспечению и выравниванию", информирует пресс-служба Совета Евросоюза.
"Мы фактически запрещаем самый значительный экспорт России после энергоносителей – российское золото. Мы также продлеваем исключение для операций по продаже сельскохозяйственной продукции и передаче нефти в третьи страны. Потому что ЕС вносит свой вклад в то, чтобы мы могли преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис. Дело за Россией – прекратить бомбить украинские поля и элеваторы и блокировать черноморские порты", – сказал Боррель.
Он уточнил, что эмбарго на золото включает запрет на ювелирные изделия из России.
"Пакет мер также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. Кроме того, новые меры распространяют существующий запрет на доступ в порты на портовые шлюзы во избежание обхода санкций и расширяют сферу действия запрета на прием банковских вкладов, включая депозиты от юридических лиц, организаций или органов, созданных в третьих странах и находящихся в мажоритарной собственности российских граждан или физических лиц, проживающих в России", – сообщили в Совете ЕС.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Седьмой пакет санкций Совет ЕС утвердил 21 июля. Он, кроме прочего, продлевает действующие санкции ЕС на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.