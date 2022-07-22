ВСУ ударили по двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области – ОК "Юг"

По данным командования, украинские авиаторы на юге в течение боевого дня нанесли восемь ударов по вражеским позициям и запасам.
"Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации отработали пять ударов, а вертолетные пары – три. Были поражены пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также место скопления вражеского личного состава в Николаевской области", – говорится в сообщении.
В командовании отметили также, что за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили более 230 огневых задач. Российская армия потеряла 35 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь единиц автомобильной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 22 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.