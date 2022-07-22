ВСУ ударили по двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области – ОК "Юг"

По данным командования, украинские авиаторы на юге в течение боевого дня нанесли восемь ударов по вражеским позициям и запасам.

"Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации отработали пять ударов, а вертолетные пары – три. Были поражены пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также место скопления вражеского личного состава в Николаевской области", – говорится в сообщении.

В командовании отметили также, что за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили более 230 огневых задач. Российская армия потеряла 35 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь единиц автомобильной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)