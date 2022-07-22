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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области – ОК "Юг"

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Среди потерь оккупантов за сутки самоходная гаубица, беспилотники, бронированная техника и автомобили
Среди потерь оккупантов за сутки – самоходная гаубица, беспилотники, бронированная техника и автомобили 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На юге Украины ВСУ за сутки поразили пять опорных пунктов и два склада с боеприпасами россиян. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогам 21 июля.

По данным командования, украинские авиаторы на юге в течение боевого дня нанесли восемь ударов по вражеским позициям и запасам.

"Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации отработали пять ударов, а вертолетные пары – три. Были поражены пять опорных пунктов и два склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также место скопления вражеского личного состава в Николаевской области", – говорится в сообщении. 

В командовании отметили также, что за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили более 230 огневых задач. Российская армия потеряла 35 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь единиц автомобильной техники.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/428978692489931/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 22 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

Теги: авиация, Херсонская область, вертолет, Николаевская область, Скадовск, самолеты, война России против Украины, потери России
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