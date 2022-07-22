ГОРДОН
 
 
МИР

ВСУ уничтожили более 100 значимых военных целей оккупантов в Украине – командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После получения от западных партнеров современного оружия ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории
После получения от западных партнеров современного оружия ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия ежедневно несет большие потери в войне, которую 24 февраля начала против Украины, они исчисляются сотнями солдат, в общей сложности оккупанты потеряли "тысячи" лейтенантов и капитанов.

Об этом 22 июля на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет Reuters.

По его словам, ВСУ ликвидировали в Украине сотни полковников и "много" российских генералов.

Кроме того, по данным США, ВСУ также уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 22 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.

Теги: Россия, Украина, Пентагон, ПВО, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, российские военные, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
"Какой славный пацанчик!" Жена Макаревича крупным планом показала их трехмесячного сына
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Блакитні очі". Никитюк посвятила песню погибшему другу и защитникам Украины. Видео
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (195466)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (115213)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102151)
4
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (69803)
5
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (56590)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (50725)
7
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (34945)
8
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (33079)
 
 
 
 