ВСУ уничтожили более 100 значимых военных целей оккупантов в Украине – командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО – Пентагон

Об этом 22 июля на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет Reuters.

По его словам, ВСУ ликвидировали в Украине сотни полковников и "много" российских генералов.

Кроме того, по данным США, ВСУ также уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 22 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.