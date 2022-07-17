Россия с начала войны в Украине потеряла более трети наземных сил – британский адмирал

Адмирал подчеркнул, что именно это дает уверенность украинской армии, что она выиграет войну против РФ.

"Они (Украина) совершенно четко понимают, что стремятся вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят Россию, которая сталкивается с большими проблемами и, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности", – сказал Радакин.

По его словам, около 50 тыс. российских солдат погибли или были ранены. Также уничтожены почти 1700 российских танков и почти 4 тыс. боевых бронированных машин.

Адмирал подчеркнул, что Россия не достигла своих целей ни по захвату Украины, ни по расколу и давлению на НАТО. Вместо этого она стала еще слабее, чем была до 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)