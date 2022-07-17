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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия с начала войны в Украине потеряла более трети наземных сил – британский адмирал

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Армия РФ потеряла почти 1700 танков и почти 4 тыс. боевых бронированных машин
Армия РФ потеряла почти 1700 танков и почти 4 тыс. боевых бронированных машин
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия в войне против Украины потеряла более 30% своих наземных сил. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в эфире передачи BBC One Sunday Morning, его цитирует The Guardian.

Адмирал подчеркнул, что именно это дает уверенность украинской армии, что она выиграет войну против РФ.

"Они (Украина) совершенно четко понимают, что стремятся вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят Россию, которая сталкивается с большими проблемами и, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности", – сказал Радакин.

По его словам, около 50 тыс. российских солдат погибли или были ранены. Также уничтожены почти 1700 российских танков и почти 4 тыс. боевых бронированных машин.

Адмирал подчеркнул, что Россия не достигла своих целей ни по захвату Украины, ни по расколу и давлению на НАТО. Вместо этого она стала еще слабее, чем была до 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, на 17 июля Россия в войне против Украины потеряла 38,3 тыс. человек. Сама РФ последний раз о потерях отчитывала 25 марта, заявляя о гибели 1351 российского военнослужащего и 3825 раненых.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, война, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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