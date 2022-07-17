"В твоей прошлой жизни было предательство родины". ГУР опубликовало разговор оккупанта, рота которого хочет сбежать, с матерью

Мать оккупанта в разговоре с ним убеждала остаться на фронте, потому что у него "в прошлой жизни было предательство родины" Фото: EPA

"П...здец у нас тут один происходит. У нас, короче, рота хочет бежать. Не знаю, командир роты побежит или нет, но, скорее всего, он об этом не знает... У нас тут у генерала прозвища Кровавый Генерал, Колыван, Животное... Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему пох..й на людей, что он хочет зайти в Харьков", – жалуется россиянин.

Мать на это спрашивает: "Ну и че? Нельзя ерундой заниматься" – и отговаривает сына бежать, говоря, что он "лишится всего, всех наград за то, что вы здесь были". Военный на это отвечает, что "людям уже насрать, просто началась уже лютая паника".

"Ты сейчас отрабатываешь прошлую жизнь. В прошлой жизни у тебя было предательство родины. У тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя было предательство родины в прошлой жизни!" – заявляет мать.

Скриншот: Головне управління розвідки МО України / YouTube

В ответ россиянин говорит, что из роты сбежало уже больше 100 человек, они уже в Калининграде, и что их увольняют, но под суд не отдают.

"Это только взвод. Таких три взвода. Третий, наверное, полностью уйдет, во втором тоже немного человек останется", – говорит он.

Мать требует от сына, чтобы он убедил сослуживцев остаться, потому что "убегать от долга, если ты туда уже залез, – нарушение серьезное".

Оккупант пытается объяснить матери, что "нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты".

"Они же знали, куда устраивались на работу, они же по доброй воле шли, подписывали контракты. Назвался груздем – полезай в кузов!" – требует мать.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube