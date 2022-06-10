Российские командиры распродают сухпайки, из-за чего оккупанты питаются собаками – СБУ

"Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выбросили. Х...рня полна, как поросятам", –жалуется на одной из записей оккупант жене.

Он добавляет, что их пайки идут "налево", и виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

"Собаку! Мяса охота же! Ну ничего так, вроде нормально", – отвечает российский оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)