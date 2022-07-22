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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Было 107 человек в роте, осталось 10, тут полная жопа". Оккупанты в шоке от потерь и не надеются вернуться живыми – перехват ГУР

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Оккупантов на украинской земле становится все меньше, а командование РФ все равно гонит их в наступление
Оккупантов на украинской земле становится все меньше, а командование РФ все равно гонит их в наступление
Фото: EPA

Данные перехвата телефонного звонка оккупанта, находящегося под Изюмом Харьковской области, пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовала в Telegram 22 июля. Разговор захватчика с родственницей демонстрирует масштабы потерь ВС РФ в развязанной Россией войне.

"Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов – "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю", – признается оккупант, которого собеседница называет брательником.

Захватчик делится с сестрой новостями о том, как они уничтожили все башни мобильной связи, чтобы местные не сообщали ВСУ о перемещении техники. А также рассказывает о значительных потерях в подразделении.

"Нас из роты 10 человек осталось. Было 107, осталось 10", – говорит он.

Он уточняет, что четверо из выживших уже уехали, осталось шестеро военнослужащих. В его взводе, сообщил оккупант, из 22 человек остался он один.

Россиянин говорит, что скоро снова ожидается наступление на украинские позиции и он пойдет в атаку в любом случае, хотя "не факт", что подразделение вернется из боя.

"Смотри не умирай раньше времени", – напутствует его сестра.

"Это вряд ли. Скорее всего, я уже не приеду", – отвечает оккупант.

ВИДЕО
Головне управління розвідки МО України / Youtube
Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 22 июля около 39 тыс военных убитыми, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику, включительно с кораблями. Большое количество потерь доводит оккупантов до нервных срывов.

Россия, по оценке главы британской внешней разведки МI6 Ричарда Мура, в ближайшие недели исчерпает свой потенциал в Украине.

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