"Было 107 человек в роте, осталось 10, тут полная жопа". Оккупанты в шоке от потерь и не надеются вернуться живыми – перехват ГУР

Оккупантов на украинской земле становится все меньше, а командование РФ все равно гонит их в наступление Фото: EPA

"Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов – "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю", – признается оккупант, которого собеседница называет брательником.

Захватчик делится с сестрой новостями о том, как они уничтожили все башни мобильной связи, чтобы местные не сообщали ВСУ о перемещении техники. А также рассказывает о значительных потерях в подразделении.

"Нас из роты 10 человек осталось. Было 107, осталось 10", – говорит он.

Он уточняет, что четверо из выживших уже уехали, осталось шестеро военнослужащих. В его взводе, сообщил оккупант, из 22 человек остался он один.

Россиянин говорит, что скоро снова ожидается наступление на украинские позиции и он пойдет в атаку в любом случае, хотя "не факт", что подразделение вернется из боя.

"Смотри не умирай раньше времени", – напутствует его сестра.

"Это вряд ли. Скорее всего, я уже не приеду", – отвечает оккупант.

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