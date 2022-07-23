США не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS – советник Байдена

Об этом 22 июля в ходе выступления на форуме по безопасности в Аспене рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Мероприятие транслировалось в YouTube Аспенского института.

"Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System), дальность которых составляет 300 км. Потому что он считает, что, в то время как ключевая цель США – делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне", – отметил Салливан.

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к РСЗО HIMARS, составляет 80 км, сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Пентагона Ллойд Остин.

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