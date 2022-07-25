Вооруженные силы Украины из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире национального телемарафона 25 июля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".
"В первую очередь, конечно, речь идет о высокоточном оружии. Те же HIMARS, которые наши артиллеристы используют очень филигранно, как хирург скальпелем работают. И видно даже на фото некоторых мостовых переправ – четко положены [снаряды] в районе шва мостового соединения", – рассказал он.
Резников сообщил, что на заседании партнеры предоставили отчет об использовании ВСУ нового вооружения.
"По сути, они подтвердили нашу информацию, но они ее паралельно получили благодаря спутниковому наблюдению: количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов. Речь идет о полусотне объектов только тех, где хранятся боеприпасы. Это, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает возможности вести активные боевые действия, насыпая большое количество снарядов и выстрелов по нашим Вооруженным силам", – добавил министр.
Партнеры видят, что украинские защитники профессионально и эффективно используют оружие, а цели выбирают "очень понятно", продолжил он.
"От этого уровень доверия растет, а на основании этого уровня доверия нам будут продолжать предоставлять помощь", – подчеркнул Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Резников высказывал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне".
По словам Резникова, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.
Глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Адам Смит сказал, что США предоставят Украине столько этих систем, сколько смогут. "50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – отметил Смит.