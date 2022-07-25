Вооруженные силы Украины из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире национального телемарафона 25 июля, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"В первую очередь, конечно, речь идет о высокоточном оружии. Те же HIMARS, которые наши артиллеристы используют очень филигранно, как хирург скальпелем работают. И видно даже на фото некоторых мостовых переправ – четко положены [снаряды] в районе шва мостового соединения", – рассказал он.

Резников сообщил, что на заседании партнеры предоставили отчет об использовании ВСУ нового вооружения.

"По сути, они подтвердили нашу информацию, но они ее паралельно получили благодаря спутниковому наблюдению: количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов. Речь идет о полусотне объектов только тех, где хранятся боеприпасы. Это, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает возможности вести активные боевые действия, насыпая большое количество снарядов и выстрелов по нашим Вооруженным силам", – добавил министр.

Партнеры видят, что украинские защитники профессионально и эффективно используют оружие, а цели выбирают "очень понятно", продолжил он.

"От этого уровень доверия растет, а на основании этого уровня доверия нам будут продолжать предоставлять помощь", – подчеркнул Резников.

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