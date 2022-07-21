Есть существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь – Зеленский

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и безопасности, – сказал Зеленский. – Заслушали доклады руководителя Главного управления разведки [Минобороны] Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался к заседанию ставки генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками".

Участники заседания обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины, а также "определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций", рассказал президент.

"И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу. Участники заседания ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", – отметил Зеленский.

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