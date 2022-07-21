Есть существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь – Зеленский

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.
"Этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и безопасности, – сказал Зеленский. – Заслушали доклады руководителя Главного управления разведки [Минобороны] Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался к заседанию ставки генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками".
Участники заседания обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины, а также "определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций", рассказал президент.
"И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу. Участники заседания ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", – отметил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал Зеленский.
5 мая Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.
13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.