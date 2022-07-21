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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь – Зеленский

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Участники заседания ставки верховного главнокомандующего обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины, отметил Зеленский
Участники заседания ставки верховного главнокомандующего обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и безопасности, – сказал Зеленский. – Заслушали доклады руководителя Главного управления разведки [Минобороны] Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского. Непосредственно с передовой подключался к заседанию ставки генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками".

Участники заседания обсудили текущую ситуацию на передовой вокруг Украины, а также "определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций", рассказал президент.

"И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу. Участники заседания ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/369109385329290/

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал Зеленский.

5 мая Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.

13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, МВД, Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, Алексей Резников, Александр Литвиненко, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, Денис Монастырский, Сухопутные войска Украины, Служба внешней разведки, Валерий Залужный, заседание, ГУР Минобороны Украины, обращение, Кирилл Буданов, российские оккупанты, Александр Сырский
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