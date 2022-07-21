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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Можно отследить "каждую пулю". Данилов и Резников презентовали систему контроля поставок оружия в Украину

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Данилов и Резников заверили, что России не удастся сорвать поставки оборонной помощи союзников Украине
Данилов и Резников заверили, что России не удастся сорвать поставки оборонной помощи союзников Украине
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и министр обороны Украины Алексей Резников 21 июля презентовали модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок оружия в Украину. Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Этот модуль состоит из трех контуров – общедоступная информация, информация для служебного пользования и секретная информация. Его реализовали аппарат СНБО и Минобороны, сказано в релизе.

Модуль позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусам (например, готово к отгрузке, в пути или получено ВСУ) и по странам, предоставляющим оружие, сообщили в СНБО.

Согласно релизу, с его помощью можно анализировать поставки оружия:

  • во временном разрезе;
  • по периодам взятия на вооружение;
  • по странам, которые его предоставили;
  • по соответствию стандартам НАТО;
  • по отнесению к советским образцам вооружения.

Данилов, как и МИД сегодня, сказал, что Россия ведет кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине.

"По его словам, к системе СОТА имеет доступ высшее военно-политическое руководство и благодаря этой системе "мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла". Каждая единица вооружения контролируется, подчеркнул он", – говорится в сообщении СНБО.

Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua

Резников на презентации рассказал, что поставки вооружения в Украину контролируются тремя системами, в том числе это СОТА и натовская LOGFAS (об ускорении внедрения этой программы говорили вчера на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины).

Еще одну систему дорабатывают украинские специалисты вместе со специалистами НАТО, вскоре она будет задействована в полном объеме, уточнил Резников.

И министр обороны Украины, и секретарь СНБО заверили, что России не удастся сорвать поставки военной помощи Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют 30 государств, а коллективная поддержка Запада жизненно важна для Киева, говорил 20 июля по итогам четвертого "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, сейчас критический момент в войне РФ против Украины.

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу. "Это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – заявил он 21 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, оружие, СНБО, вооружение, Алексей Резников, война России против Украины, Алексей Данилов, презентация, дезинформация
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