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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия распространяет фейки, чтобы сорвать поставки вооружения в Украину – МИД

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Николенко призвал не верить российским фейкам
Николенко призвал не верить российским фейкам
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Россия распространяет фейковые новости о якобы нецелевом использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, ее цель – сорвать поставки военной помощи стране.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter. 

"В то время как наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут все большие потери, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не дайте ввести себя в заблуждение. Они [россияне] делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины", – написал он. 

Контекст:

Минобороны РФ несколько раз заявляло о якобы уничтоженных в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, которые предоставили США. В Минобороны Украины 6 июля опровергли заявления оккупантов, сообщив, что HIMARS постоянно наносят удары по противнику

20 июля по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли сообщил, что РФ не удалось уничтожить ни одну из предоставленных Украине систем HIMARS, его цитирует сайт Пентагона.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, вооружение, российская пропаганда, война России против Украины, фейк, Олег Николенко
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