Зеленский: Так крепко, как сейчас, еще никогда себя не чувствовал

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государством не руководит президент Зеленский, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния. Тяжелое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки. Я не один, нас таких 40 миллионов", – сказал он.

Зеленский также обратил внимание на разницу в возрасте между ним и президентом РФ Владимиром Путиным (в октябре ему исполнится 70), о проблемах со здоровьем которого неоднократно писали СМИ и сообщали разведки.

"При всем уважении к пожилому возрасту, но 44 это не 70. Слава Украине!" – сказал президент Украины.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Война России против Украины. Главное (обновляется)