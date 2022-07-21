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Зеленский: Так крепко, как сейчас, еще никогда себя не чувствовал

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Зеленский сообщил, что находится на рабочем месте
Зеленский сообщил, что находится на рабочем месте
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля днем в Instagram обнародовал видеообращение, которое записал в своем кабинете. Как пояснил президент, он записал ролик, чтобы опровергнуть очередной российский фейк.

"Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государством не руководит президент Зеленский, потому что он находится в больнице, точнее в реанимации из-за своего тяжелого состояния. Тяжелое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки. Я не один, нас таких 40 миллионов", – сказал он.

Зеленский также обратил внимание на разницу в возрасте между ним и президентом РФ Владимиром Путиным (в октябре ему исполнится 70), о проблемах со здоровьем которого неоднократно писали СМИ и сообщали разведки.

"При всем уважении к пожилому возрасту, но 44 это не 70. Слава Украине!" – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фейковое сообщение о "попадании" в реанимацию Зеленского запустили сегодня на украинском радио "Мелодия FM". Владелец радиостанции – компания TAVR Media заявила о хакерской атаке и опровергла обнародованное сообщение, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент выполняет свои обычные обязанности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: российская пропаганда, больница, Владимир Зеленский, война России против Украины, фейк, реанимация
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