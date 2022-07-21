В эфире украинской радиостанции сообщили о Зеленском в реанимации. Пресс-секретарь президента это опроверг

Владелец радиостанций сообщил о кибератаке на серверы Фото: pixabay.com

"Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В настоящее время соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Подчеркиваем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Ранее в Telegrаm-каналах была размещена запись эпизода эфира радиостанции "Мелодия FM".

"Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии. Временно обязанности президента Украины исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук", – сказал женский голос.

В комментарии УНН пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также опроверг озвученную в радиоэфире информацию.

"С президентом все хорошо. Он выполняет свои обычные обязанности", – объяснил он.