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В эфире украинской радиостанции сообщили о Зеленском в реанимации. Пресс-секретарь президента это опроверг

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Владелец радиостанций сообщил о кибератаке на серверы
Владелец радиостанций сообщил о кибератаке на серверы
Фото: pixabay.com

21 июля украинская компания TAVR Media заявила в Fаcebook о кибератаках на свои радиостанции, в результате которых в эфир попала недостоверная информация о здоровье президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня была осуществлена кибератака на серверы и сети радиостанций TAVR Media. В настоящее время соответствующие службы работают над решением этой проблемы. Подчеркиваем, что никакая информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/tavrmedia/posts/pfbid0voE4Ft6pfrDKKQ5iyrkk11ydPtBYcZJsMAW3VW27HQQy3nn6cRyLUSLZysqsSNyHl

Ранее в Telegrаm-каналах была размещена запись эпизода эфира радиостанции "Мелодия FM".

"Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжелом состоянии. Временно обязанности президента Украины исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук", – сказал женский голос.

В комментарии УНН пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также опроверг озвученную в радиоэфире информацию.

"С президентом все хорошо. Он выполняет свои обычные обязанности", – объяснил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: здоровье, радио, Владимир Зеленский, сервер, фейк, президент, кибератака, Руслан Стефанчук, реанимация, Сергей Никифоров
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