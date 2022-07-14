Принудительная мобилизация в Закарпатье – фейк. В СНБО предупредили о провокации

"На электронные адреса закарпатских СМИ были отправлены письма с якобы официальным заявлением Общества венгерской культуры Закарпатья, в котором говорилось, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм", – говорится в сообщении ЦПД.
Отмечается, что ключевыми провокационными элементами этого сообщения стали этническая принадлежность и принудительная мобилизация. Среди прочего, считают в центре, провокация имела целью ухудшить отношения между Украиной и Венгрией.
Впоследствии общество, пишет ЦПД СНБО, опровергло это заявление, отметив, что не распространяло информацию о предоставлении материальной помощи отдельным категориям мобилизованных граждан.
"Провокационная информация была разослана с электронной почты, похожей на официальную электронную почту общества, однако зарегистрированной на другом доменном имени", – отметили в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.
4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью каналу CNN 5 июля заявил, что Венгрия отказалась от поставок и транзита оружия в Украину, чтобы не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах.