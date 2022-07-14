Принудительная мобилизация в Закарпатье – фейк. В СНБО предупредили о провокации

В СНБО предупредили об информационных провокациях, связанных с мобилизацией в ВСУ Фото: mil.gov.ua

"На электронные адреса закарпатских СМИ были отправлены письма с якобы официальным заявлением Общества венгерской культуры Закарпатья, в котором говорилось, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм", – говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что ключевыми провокационными элементами этого сообщения стали этническая принадлежность и принудительная мобилизация. Среди прочего, считают в центре, провокация имела целью ухудшить отношения между Украиной и Венгрией.

Впоследствии общество, пишет ЦПД СНБО, опровергло это заявление, отметив, что не распространяло информацию о предоставлении материальной помощи отдельным категориям мобилизованных граждан.

"Провокационная информация была разослана с электронной почты, похожей на официальную электронную почту общества, однако зарегистрированной на другом доменном имени", – отметили в организации.