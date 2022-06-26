Центр противодействия дезинформации опубликовал обновленный список "каналов-инфотеррористов"

В ЦПД предупреждают, что ряд Telegram-каналов распространяет дезинформацию, фейки и манипуляции Фото: depositphotos.com

"ЦПД сообщает об обновленном перечне каналов-инфотеррористов, действующих на территории Украины. Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют и поддерживающие врага", – говорится в сообщении.

Центр призвал не доверять этим каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции:

"Легитимный";

"Легитимный Live";

"Резидент";

"Картель";

"Сплетница";

"Черный Квартал";

"Херсон Live";

"Бунтарь";

"Скептик";

"цибуля UA";

"Криоген";

MediaKiller;

"ЗеРада";

"Шептун UA";

"Наблюдатель";

"Ольга Шарий";

"Женщина с косой";

"Анатолий Шарий";

"Украинский формат";

"Украина. Спецоперация. Мониторинг";

"Медведь";

Open Ukraine;

"ХтоШо";

"Украина новости".

"Если вы нашли новый канал, распространяющий пророссийские нарративы, или открыто вводящий в заблуждение пользователей, сообщайте нам через наши социальные сети и в комментариях", – добавили в центре.

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