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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр противодействия дезинформации опубликовал обновленный список "каналов-инфотеррористов"

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В ЦПД предупреждают, что ряд Telegram-каналов распространяет дезинформацию, фейки и манипуляции
В ЦПД предупреждают, что ряд Telegram-каналов распространяет дезинформацию, фейки и манипуляции
Фото: depositphotos.com

В информационном пространстве Украины до сих пор остаются Telegram-каналы, распространяющие пророссийские нарративы и так или иначе поддерживающие оккупантов. Об этом сообщил 25 июня Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"ЦПД сообщает об обновленном перечне каналов-инфотеррористов, действующих на территории Украины. Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют и поддерживающие врага", – говорится в сообщении. 

Центр призвал не доверять этим каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции:

  • "Легитимный";
  • "Легитимный Live";
  • "Резидент";
  • "Картель";
  • "Сплетница";
  • "Черный Квартал";
  • "Херсон Live";
  • "Бунтарь";
  • "Скептик";
  • "цибуля UA";
  • "Криоген";
  • MediaKiller;
  • "ЗеРада";
  • "Шептун UA";
  • "Наблюдатель";
  • "Ольга Шарий";
  • "Женщина с косой";
  • "Анатолий Шарий";
  • "Украинский формат";
  • "Украина. Спецоперация. Мониторинг";
  • "Медведь";
  • Open Ukraine;
  • "ХтоШо";
  • "Украина новости".

"Если вы нашли новый канал, распространяющий пророссийские нарративы, или открыто вводящий в заблуждение пользователей, сообщайте нам через наши социальные сети и в комментариях", – добавили в центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия создала целую сеть анонимных Telegram-каналов для оккупированных территорий, сообщали в мае журналисты "Детектор медиа".

Теги: социальные сети, СНБО, пропаганда, российская пропаганда, Анатолий Шарий, война России против Украины, Telegram, дезинформация, Центр противодействия дезинформации
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