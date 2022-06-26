Центр противодействия дезинформации опубликовал обновленный список "каналов-инфотеррористов"

"ЦПД сообщает об обновленном перечне каналов-инфотеррористов, действующих на территории Украины. Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют и поддерживающие врага", – говорится в сообщении.
Центр призвал не доверять этим каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции:
"Если вы нашли новый канал, распространяющий пророссийские нарративы, или открыто вводящий в заблуждение пользователей, сообщайте нам через наши социальные сети и в комментариях", – добавили в центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия создала целую сеть анонимных Telegram-каналов для оккупированных территорий, сообщали в мае журналисты "Детектор медиа".