Россия создала сеть анонимных Telegram-каналов для оккупированных территорий

В частности, речь о каналах "Харьков наш", "Харьков Z", "Херсонская народная республика", "Херсон и Запорожье 24 | Новости", "Запорожская народная республика", "Херсон.ру", "Луганск Северодонецк оперативный", "Главное в Геничеснке" и других.

Большинство таких каналов создали 24 февраля или несколько дней спустя – то есть задолго до реальной военной оккупации населенных пунктов. Журналисты разделили каналы на две категории:

те, что могут выступать "официальными" источниками оккупантов. То есть такие Telegram-каналы пишут от имени оккупантов. Например, информируют о гуманитарной помощи или призывают сообщать о передвижении украинской техники;

имитирующие поведение медиа, то есть публикуют новости об оккупированном населенном пункте, однако переполнены пропагандой и дезинформацией.

Больше всего таких каналов ориентировано на юг, восток и север, в частности населенные пункты вокруг Киева. В перечне также есть каналы населенных пунктов, которые так и не были оккупированы россиянами. К примеру, Telegram-канал города Березань под Киевом.

"Однако больше всего привлекают такие каналы в Житомирской и даже Львовской (Telegram-канал Червонограда) областях. Такие Telegram-каналы являются косвенным подтверждением того, что Россия не собирается останавливаться на восточных и южных регионах", – отмечают журналисты.

Проверив динамику подписок на эти каналы, журналисты выяснили, что оккупанты использовали ботов для раскрутки – на это указывают резкий рост или падение количества подписчиков. Подробную динамику подписчиков Telegram-каналов и полный их перечень можно найти по ссылке.

В этих каналах оккупанты в основном ретранслируют откровенную российскую пропаганду и дезинформацию. Чаще всего в них упоминаются российские политики и представители оккупационных властей ранее захваченных частей Донецкой и Луганской областей. Большинство этих Telegram-каналов просто дублирует контент российских пропагандистских медиа.

Самые популярные темы Telegram-каналов оккупантов: