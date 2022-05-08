Россия создала сеть анонимных Telegram-каналов для оккупированных территорий

В частности, речь о каналах "Харьков наш", "Харьков Z", "Херсонская народная республика", "Херсон и Запорожье 24 | Новости", "Запорожская народная республика", "Херсон.ру", "Луганск Северодонецк оперативный", "Главное в Геничеснке" и других.
Большинство таких каналов создали 24 февраля или несколько дней спустя – то есть задолго до реальной военной оккупации населенных пунктов. Журналисты разделили каналы на две категории:
- те, что могут выступать "официальными" источниками оккупантов. То есть такие Telegram-каналы пишут от имени оккупантов. Например, информируют о гуманитарной помощи или призывают сообщать о передвижении украинской техники;
- имитирующие поведение медиа, то есть публикуют новости об оккупированном населенном пункте, однако переполнены пропагандой и дезинформацией.
Больше всего таких каналов ориентировано на юг, восток и север, в частности населенные пункты вокруг Киева. В перечне также есть каналы населенных пунктов, которые так и не были оккупированы россиянами. К примеру, Telegram-канал города Березань под Киевом.
"Однако больше всего привлекают такие каналы в Житомирской и даже Львовской (Telegram-канал Червонограда) областях. Такие Telegram-каналы являются косвенным подтверждением того, что Россия не собирается останавливаться на восточных и южных регионах", – отмечают журналисты.
Проверив динамику подписок на эти каналы, журналисты выяснили, что оккупанты использовали ботов для раскрутки – на это указывают резкий рост или падение количества подписчиков. Подробную динамику подписчиков Telegram-каналов и полный их перечень можно найти по ссылке.
В этих каналах оккупанты в основном ретранслируют откровенную российскую пропаганду и дезинформацию. Чаще всего в них упоминаются российские политики и представители оккупационных властей ранее захваченных частей Донецкой и Луганской областей. Большинство этих Telegram-каналов просто дублирует контент российских пропагандистских медиа.
Самые популярные темы Telegram-каналов оккупантов:
- дискредитация Украины и ее руководства, в частности глав городов и областной администрации;
- российские военные победы и демонизация украинской армии;
- теории заговора по поводу действий "коллективного Запада" в Украине;
- локальная "денацификация": сообщения о "нацистах", которых россиянам якобы удалось поймать в оккупированных населенных пунктах. Также информирование по уничтожению украинских государственных символов;
- "Восстановление нормальной жизни после восьми лет страданий". Значительная часть информации касается жизни оккупированных городов, в частности, расписания работы магазинов или церквей, обучения детей в школе. Однако пропагандисты подают это как результаты победы "русского мира". Идет подготовка к празднованию 9 мая;
- новые "административные единицы" типа самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Пропагандисты пытаются объяснить, почему такой путь выгоден украинцам, и в целом рекламируют "преимущества российской оккупации". К примеру, пишут, что Россия спишет задолженности по коммунальным услугам;
- эвакуация. Преимущественно читателей призывают эвакуироваться в ранее оккупированные части Донбасса или в оккупированный Крым. Информация об официально согласованных с Украиной эвакуационных коридорах появляется редко;
- гуманитарная помощь России. Пропагандисты пытаются заверить, что российская помощь – спасение от гуманитарного кризиса, в котором нужно обвинять украинское политическое руководство.