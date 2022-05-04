Российские власти засекретили данные о квартирах пропагандиста Соловьева

Журналисты обратили внимание на то, что из Росреестра пропала информация о московской недвижимости Соловьева. Теперь в качестве собственника в выписках значится Российская Федерация.
Речь идет о трех квартирах Соловьева в элитном жилом комплексе в центре Москвы на улице Долгоруковской. Первую из них, площадью 160 м², Соловьев, по данным "Новой газеты", приобрел в 2004 году. Затем он купил еще две квартиры в этом же доме. Общая площадь квартир – 450 м². Стоимость этой недвижимости команда оппозиционера Алексея Навального в 2017 году оценивала в 250 млн руб. (108 млн грн).
Кроме этих квартир, у Соловьева есть дача в подмосковном поселке Переделкино. Команда Навального в своем расследовании оценивала стоимость этого участка площадью 60 соток с домом примерно в 400 млн руб. (173 млн грн). Сведения о даче Соловьева пока доступны в Росреестре.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.
Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.
25 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Соловьева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.