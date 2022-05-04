ГОРДОН
 
 
МИР

Российские власти засекретили данные о квартирах пропагандиста Соловьева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Три квартиры Соловьева в Москве теперь официально указаны в реестре как имущество РФ
Три квартиры Соловьева в Москве теперь официально указаны в реестре как имущество РФ
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Российские власти засекретили данные о квартирах в центре Москвы, принадлежащих пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщило 3 мая издание "Агентство".

Журналисты обратили внимание на то, что из Росреестра пропала информация о московской недвижимости Соловьева. Теперь в качестве собственника в выписках значится Российская Федерация.

Речь идет о трех квартирах Соловьева в элитном жилом комплексе в центре Москвы на улице Долгоруковской. Первую из них, площадью 160 м², Соловьев, по данным "Новой газеты", приобрел в 2004 году. Затем он купил еще две квартиры в этом же доме. Общая площадь квартир – 450 м². Стоимость этой недвижимости команда оппозиционера Алексея Навального в 2017 году оценивала в 250 млн руб. (108 млн грн).

Кроме этих квартир, у Соловьева есть дача в подмосковном поселке Переделкино. Команда Навального в своем расследовании оценивала стоимость этого участка площадью 60 соток с домом примерно в 400 млн руб. (173 млн грн). Сведения о даче Соловьева пока доступны в Росреестре.

Контекст:

Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.

Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.

25 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Соловьева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пропаганда, российская пропаганда, Владимир Соловьев, имущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Жена Ступки рассказала, как они в процессе развода делят имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Жена Ступки рассказала, как они в процессе развода делят имущество
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (588014)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (124098)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (52147)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (45472)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (32445)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (31192)
7
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21596)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (21256)
 
 
 
 