Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине: якобы ставят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ"

Российские депутаты снова заговорили о "биолабораториях" в Украине Фото: depositphotos.com

Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая и сенатор Совфеда РФ Константин Косачев в своем докладе утверждают, что в крови украинских военнослужащих, которые находятся в российском плену, якобы выявили "атипичные" для Украины заболевания.

По мнению Косачева, это свидетельствует о том, что над военными якобы "ставили опыты". Он добавил, что содержание "соответствующих веществ" по результатам анализов, взятых у пленных, "в разы превосходит допустимые нормы"

Яровая добавила, что в крови пленных украинских военнослужащих якобы обнаружены следы наркотиков, гепатита А и лихорадки Западного Нила. Она также заявила о применении неких "допингов", которые, как считает вице-спикер Госдумы, якобы способны "нейтрализовать последние следы человеческого сознания" и превратить украинских военных в "жесточайших и смертоносных чудовищ".

Таким образом, по ее мнению, в украинских "лабораториях" под управлением США якобы делают из солдат "жесточайшую машину по убийству".

Яровая также приписала США создание свиного гриппа, коронавируса и оспы обезьян, заявив, что впоследствии американцы якобы маскируют штаммы под "естественные возбудители" и могут искусственно создавать чрезвычайные ситуации в "разных регионах мира".

"Коммерсантъ" взял комментарий у кандидата биологических наук, генетика Кирилла Волкова. Он заявил изданию, что не считает выявленные у пленных заболевания "атипичными для Украины". По его словам, субтропические заболевания сейчас распространяются и в южных областях России, соответственно, в Украине могут быть даже более выраженными.

Ученый, пишет издание, подтвердил существование веществ, способных сделать человека агрессивнее, однако назвал высказывания Яровой и Косачева "гипертрофированными".

Парламентская комиссия в Совфеде РФ была создана в апреле. В нее входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Итоговый доклад о своей работе члены комиссии обещали представить осенью, резюмирует "Коммерсантъ".