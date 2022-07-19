Россия запустила новый фейк об "американских биолабораториях" в Украине: якобы ставят опыты над военными, превращая их в "смертоносных чудовищ"

Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая и сенатор Совфеда РФ Константин Косачев в своем докладе утверждают, что в крови украинских военнослужащих, которые находятся в российском плену, якобы выявили "атипичные" для Украины заболевания.
По мнению Косачева, это свидетельствует о том, что над военными якобы "ставили опыты". Он добавил, что содержание "соответствующих веществ" по результатам анализов, взятых у пленных, "в разы превосходит допустимые нормы"
Яровая добавила, что в крови пленных украинских военнослужащих якобы обнаружены следы наркотиков, гепатита А и лихорадки Западного Нила. Она также заявила о применении неких "допингов", которые, как считает вице-спикер Госдумы, якобы способны "нейтрализовать последние следы человеческого сознания" и превратить украинских военных в "жесточайших и смертоносных чудовищ".
Таким образом, по ее мнению, в украинских "лабораториях" под управлением США якобы делают из солдат "жесточайшую машину по убийству".
Яровая также приписала США создание свиного гриппа, коронавируса и оспы обезьян, заявив, что впоследствии американцы якобы маскируют штаммы под "естественные возбудители" и могут искусственно создавать чрезвычайные ситуации в "разных регионах мира".
"Коммерсантъ" взял комментарий у кандидата биологических наук, генетика Кирилла Волкова. Он заявил изданию, что не считает выявленные у пленных заболевания "атипичными для Украины". По его словам, субтропические заболевания сейчас распространяются и в южных областях России, соответственно, в Украине могут быть даже более выраженными.
Ученый, пишет издание, подтвердил существование веществ, способных сделать человека агрессивнее, однако назвал высказывания Яровой и Косачева "гипертрофированными".
Парламентская комиссия в Совфеде РФ была создана в апреле. В нее входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Итоговый доклад о своей работе члены комиссии обещали представить осенью, резюмирует "Коммерсантъ".
Российская пропаганда с начала войны пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, в том числе якобы наличием в стране "биолабораторий НАТО", в которых якобы разрабатывается оружие против россиян.
Нарратив о "боевых наркотиках" также является стандартным для роспропаганды. Подконтрольное Кремлю издание "РИА Новости" еще 5 марта сообщило, что под Мариуполем якобы обнаружили лаборатории, где производили "боевые" наркотики для украинских "нацистов", писала "Украинская правда".
6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия".
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что РФ может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, ни химического, ни биологического, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.
Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия". Однако в организации отвергли его заявления.