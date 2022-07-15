"Настоящее лицо их пропаганды". Бацман опубликовала портрет Симоньян из червей, Невзоров отреагировал

"Из червей, личинок и говна. Настоящее лицо их пропаганды", – прокомментировала она публикацию.
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Российский журналист и публицист Александр Невзоров 15 июля в Telegram отреагировал на публикацию, отметив, что Симоньян "стала символом злобы и лжи".
"Черт. Я не предполагал, что даже опарышей можно оскорбить. Оказывается, можно. Надо просто сконструировать из них физиономию Симоньян, ставшую символом злобы и лжи. Что, собственно, и сделали ее благодарные зрители. Бедные опарыши", – написал он.
Невзоров считает незавидной судьбу пропагандистки, которая, несмотря на все свои старания, для Кремля, пропитанного великодержавным маразмом, "остается просто "нацменкой", которая перед "господами в лаптях" обязана исполнить свой вечерний "танец живота".
Автор портрета Симоньян, украинский художник Перец Горький (Сергей Перцев) отметил 15 июля в Facebook, что после реакции Невзорова "круг замкнулся".
"Сегодня картинку про Симоньян заметил Невзоров. А я ее рисовал под впечатлением от атмосферы его речей. Круг замкнулся", – написал он.
Портрет Симоньян художник опубликовал в Facebook еще 8 июля, назвав его "Гнилая маргаритка".
Ранее Невзоров называл Симоньян "артисткой пропагандистского цирка", заявив, что "все ее реплики согласовываются".
Симоньян – российская пропагандистка, "рупор Кремля", главный редактор информагентства "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT – Russia today. Известна своими лживыми пропагандистскими заявлениями. С 24 февраля Симоньян находится под санкциями ЕС. 25 марта Австралия также внесла пропагандистку в санкционные списки.
В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Симоньян заняла третье место, а ее супруг, российский пропагандист Тигран Кеосаян – второе. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составлял на тот момент примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн по тогдашнему курсу).