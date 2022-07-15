"Настоящее лицо их пропаганды". Бацман опубликовала портрет Симоньян из червей, Невзоров отреагировал

"Из червей, личинок и говна. Настоящее лицо их пропаганды", – прокомментировала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Бацман (@alesiabatsman)

Российский журналист и публицист Александр Невзоров 15 июля в Telegram отреагировал на публикацию, отметив, что Симоньян "стала символом злобы и лжи".

"Черт. Я не предполагал, что даже опарышей можно оскорбить. Оказывается, можно. Надо просто сконструировать из них физиономию Симоньян, ставшую символом злобы и лжи. Что, собственно, и сделали ее благодарные зрители. Бедные опарыши", – написал он.

Невзоров считает незавидной судьбу пропагандистки, которая, несмотря на все свои старания, для Кремля, пропитанного великодержавным маразмом, "остается просто "нацменкой", которая перед "господами в лаптях" обязана исполнить свой вечерний "танец живота".

Автор портрета Симоньян, украинский художник Перец Горький (Сергей Перцев) отметил 15 июля в Facebook, что после реакции Невзорова "круг замкнулся".

"Сегодня картинку про Симоньян заметил Невзоров. А я ее рисовал под впечатлением от атмосферы его речей. Круг замкнулся", – написал он.

Портрет Симоньян художник опубликовал в Facebook еще 8 июля, назвав его "Гнилая маргаритка".

Ранее Невзоров называл Симоньян "артисткой пропагандистского цирка", заявив, что "все ее реплики согласовываются".