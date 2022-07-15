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"Настоящее лицо их пропаганды". Бацман опубликовала портрет Симоньян из червей, Невзоров отреагировал

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Изобразить Симоньян из опарышей означает обидеть опарышей, считает Невзоров
Изобразить Симоньян из опарышей означает обидеть опарышей, считает Невзоров
Фото: Маргарита Симоньян / Instagram

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман 15 июля в Instagram опубликовала необычный портрет российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

"Из червей, личинок и говна. Настоящее лицо их пропаганды", – прокомментировала она публикацию.

Российский журналист и публицист Александр Невзоров 15 июля в Telegram отреагировал на публикацию, отметив, что Симоньян "стала символом злобы и лжи".

"Черт. Я не предполагал, что даже опарышей можно оскорбить. Оказывается, можно. Надо просто сконструировать из них физиономию Симоньян, ставшую символом злобы и лжи. Что, собственно, и сделали ее благодарные зрители. Бедные опарыши", – написал он.

Невзоров считает незавидной судьбу пропагандистки, которая, несмотря на все свои старания, для Кремля, пропитанного великодержавным маразмом, "остается просто "нацменкой", которая перед "господами в лаптях" обязана исполнить свой вечерний "танец живота".

Автор портрета Симоньян, украинский художник Перец Горький (Сергей Перцев) отметил  15 июля в Facebook, что после реакции Невзорова "круг замкнулся".

"Сегодня картинку про Симоньян заметил Невзоров. А я ее рисовал под впечатлением от атмосферы его речей. Круг замкнулся", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hS3odTsiPRgwAD2R7zi2ZsXXTD9c2pZtXEjtyzCwFwpRpkJTmpMPZLAgZmq3wWagl&id=100006432808856

Портрет Симоньян художник опубликовал в Facebook еще 8 июля, назвав его "Гнилая маргаритка".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Ef5g9XYWyKPgWquBNe43bfgcRXHSv2QGnYbrtgHtYAuuCvMnXNRuZ3LaeK81CLo1l&id=100006432808856

Ранее Невзоров называл Симоньян "артисткой пропагандистского цирка", заявив, что "все ее реплики согласовываются".

Контекст:

Симоньян – российская пропагандистка, "рупор Кремля", главный редактор информагентства "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT – Russia today. Известна своими лживыми пропагандистскими заявлениями. С 24 февраля Симоньян находится под санкциями ЕС. 25 марта Австралия также внесла пропагандистку в санкционные списки.

В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Симоньян заняла третье место, а ее супруг, российский пропагандист Тигран Кеосаян – второе. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составлял на тот момент примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн по тогдашнему курсу).

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