Российский режиссер Качанов о пропагандисте Кеосаяне: Это про деньги

Кеосаян сейчас ведет программу "Международная пилорама" на НТВ. За антиукраинскую пропаганду ряд стран ввели против него санкции Скриншот: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Качанов и Кеосаян учились в один период во ВГИКе.

Гордон отметил, что Кеосаян в свое время снял "несколько неплохих фильмов", но сейчас на телевидении делает абсолютно некачественный продукт.

"Что с ним произошло? Он делает совершенно отвратительную программу "Международная пилорама" на канале НТВ. То, что он сеет ненависть, межнациональную рознь, – это понятно. Но юмора нет. Это не юмор, а просто кошмар. Он что, идиот?" – спросил журналист.

Качанов ответил, что давно не общался с Кеосаяном и не хотел бы быть его адвокатом.

"Что с ним случилось? Я с ним не общался последнее время. И, что бы сейчас ни сказал, будет выглядеть отмазкой Тиграна, что у него три инфаркта, что, может быть, ему деньги сильно нужны... Не знаю, но это про деньги, – убежден режиссер. – Я с ним не общался долго. Вот прям лет 30. За 30 лет многое могло произойти... Но это про деньги, конечно. Это все про деньги".

Говоря о программе, которую делает Кеосаян, Качанов отметил, что юмор и комедия – это самый сложный жанр.

"Юмор сделать сложнее всего. И если ты делаешь что-то, что просто противоречит здравому смыслу и противоречит морали, то это практически невозможно сделать смешным. Потому что смешное подразумевает талантливо, а талантливо подразумевает какое-то такое честное отношение к действительности. Поэтому то, что смешного [в программе Кеосаяна] нет, – в этом нет никого удивления", – сказал режиссер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube