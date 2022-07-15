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Российский режиссер Качанов о пропагандисте Кеосаяне: Это про деньги

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Кеосаян сейчас ведет программу "Международная пилорама" на НТВ. За антиукраинскую пропаганду ряд стран ввели против него санкции
Кеосаян сейчас ведет программу "Международная пилорама" на НТВ. За антиукраинскую пропаганду ряд стран ввели против него санкции 
Скриншот: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Российский режиссер Роман Качанов предполагает, что российский ведущий, режиссер Тигран Кеосаян участвует в пропагандистских кампаниях в РФ исключительно из-за денег. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Качанов и Кеосаян учились в один период во ВГИКе. 

Гордон отметил, что Кеосаян в свое время снял "несколько неплохих фильмов", но сейчас на телевидении делает абсолютно некачественный продукт. 

"Что с ним произошло? Он делает совершенно отвратительную программу "Международная пилорама" на канале НТВ. То, что он сеет ненависть, межнациональную рознь, – это понятно. Но юмора нет. Это не юмор, а просто кошмар. Он что, идиот?" – спросил журналист. 

Качанов ответил, что давно не общался с Кеосаяном и не хотел бы быть его адвокатом. 

"Что с ним случилось? Я с ним не общался последнее время. И, что бы сейчас ни сказал, будет выглядеть отмазкой Тиграна, что у него три инфаркта, что, может быть, ему деньги сильно нужны... Не знаю, но это про деньги, – убежден режиссер. – Я  с ним не общался долго. Вот прям лет 30. За 30 лет многое могло произойти... Но это про деньги, конечно. Это все про деньги".

Говоря о программе, которую делает КеосаянКачанов отметил, что юмор и комедия – это самый сложный жанр. 

"Юмор сделать сложнее всего. И если ты делаешь что-то, что просто противоречит здравому смыслу и противоречит морали, то это практически невозможно сделать смешным. Потому  что смешное подразумевает талантливо, а талантливо подразумевает какое-то такое честное отношение к действительности. Поэтому то, что смешного [в программе Кеосаяна] нет, – в этом нет никого удивления", – сказал режиссер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кеосаян окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Как актер снялся в нескольких фильмах, как режиссер дебютировал в 1992 году с фильмом "Катька и Шиз". Среди других известных фильмов режиссера – "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной". 

С 2007 года работает телеведущим. Вел разные авторские программы на РЕН ТВ, с 2016 года  ведущий развлекательного шоу "Международная пилорама" на НТВ.

Жена Кеосаяна – российская пропагандистка Маргарита Симоньян, у них трое общих детей. Симоньян является художественным руководителем "Международной пилорамы". В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, которое вышло в 2020 году, сказано, что на "Пилораме" Кеосаян и Симоньян "пилят" бюджетные деньги – за три года пара заработала 720 млн руб. (365 млн грн).

В том же году российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составлял на тот момент примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн по тогдашнему курсу).

После нападения РФ на Украину ряд государств ввели против Кеосаяна санкции. За антиукраинскую пропаганду финансовые и визовые ограничения на него наложили ЕС, Австралия, Канада, Великобритания. Кроме того, YouTube заблокировал его канал

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: НТВ, Дмитрий Гордон, юмор, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Роман Качанов
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