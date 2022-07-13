Российская пропагандистка Симоньян объявила, что YouTube забанил ее мужа, пропагандиста Кеосаяна

Кеосаян пытался объяснить, что закрытие канала в YouTube – "это хорошо" Фото: ЕРА

"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято. А он только рад", – написала она.

Симоньян также разместила ссылку на канал пропагандиста в российском аналоге YouTube, – RuTube. Там Кеосаян пытается объяснить, что закрытие канала в YouTube – "это хорошо".

Канал Тиграна забанили на YouTube.



Разумеется, без об'яснения причин, как у них там в 'сообществе' принято.



А он только рад. И вот почему:https://t.co/JIW0xGp2oc — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 11, 2022

Пропагандист Кеосаян фигурирует в санкционных списках как поддержавший агрессию России против Украины.