Российская пропагандистка Симоньян объявила, что YouTube забанил ее мужа, пропагандиста Кеосаяна

"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято. А он только рад", – написала она.
Симоньян также разместила ссылку на канал пропагандиста в российском аналоге YouTube, – RuTube. Там Кеосаян пытается объяснить, что закрытие канала в YouTube – "это хорошо".
Канал Тиграна забанили на YouTube.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 11, 2022
Разумеется, без об'яснения причин, как у них там в 'сообществе' принято.
А он только рад. И вот почему:https://t.co/JIW0xGp2oc
Пропагандист Кеосаян фигурирует в санкционных списках как поддержавший агрессию России против Украины.
В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Кеосаян и Симоньян заняли второе и третье места. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составлял на тот момент примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн по тогдашнему курсу).