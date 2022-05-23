"Впервые в современной истории". Украинские военные уничтожили установку "Тюльпан" по "наводке" российского пропагандиста

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории", – заявили в ВСУ.
В управлении отметили, что установку бойцы уничтожили в районе Рубежного Луганской области благодаря "сливу" ее геолокации российскими пропагандистами. К сообщению прилагается скриншот сюжета корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, в котором был показан "Тюльпан".
Фрагмент сюжета Коца и более полное видео уничтожения установки опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
По информации Геращенко, из этой САУ оккупанты уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском – о его разрушении 21 мая рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – и обстреливали дома Северодонецка.
"Артиллеристы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 24-й ОМБр имени короля Даниила сначала выманили его из ангара, а затем уничтожили. Спасибо российским пропагандистам за наводку", – написал Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2С4 "Тюльпан" – советский самоходный миномет калибра 240 мм. Предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.
Это была минимум третья единица мощной российской техники с "цветочным" названием, уничтоженная украинскими военными за последнее время. "На могилку планов врага наши ребята "положили" два "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – сообщили в оперативном командовании "Юг" утром 22 мая.