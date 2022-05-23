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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Впервые в современной истории". Украинские военные уничтожили установку "Тюльпан" по "наводке" российского пропагандиста

Российскую САУ украинские бойцы уничтожили в районе Рубежного
Российскую САУ украинские бойцы уничтожили в районе Рубежного
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Украинские военнослужащие уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С4 "Тюльпан". Об этом 22 мая сообщило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, опубликовав фото и видео.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории", – заявили в ВСУ.

В управлении отметили, что установку бойцы уничтожили в районе Рубежного Луганской области благодаря "сливу" ее геолокации российскими пропагандистами. К сообщению прилагается скриншот сюжета корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, в котором был показан "Тюльпан".

https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/377685097733477

Фрагмент сюжета Коца и более полное видео уничтожения установки опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

По информации Геращенко, из этой САУ оккупанты уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском – о его разрушении 21 мая рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай – и обстреливали дома Северодонецка.

"Артиллеристы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 24-й ОМБр имени короля Даниила сначала выманили его из ангара, а затем уничтожили. Спасибо российским пропагандистам за наводку", – написал Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2С4 "Тюльпан" – советский самоходный миномет калибра 240 мм. Предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Это была минимум третья единица мощной российской техники с "цветочным" названием, уничтоженная украинскими военными за последнее время. "На могилку планов врага наши ребята "положили" два "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – сообщили в оперативном командовании "Юг" утром 22 мая.

Теги: военная техника, Рубежное, Александр Коц, Антон Геращенко, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, миномет
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