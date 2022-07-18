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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили о захвате Северска, но это фейк – военная администрация

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Оккупанты распространяют фейки о взятии Северска, однако город контролируют ВСУ
Оккупанты распространяют фейки о взятии Северска, однако город контролируют ВСУ
Фото: freeradio.com.ua

Город Северск Донецкой области находится под контролем украинских сил, несмотря на заявления представителей "ДНР", сообщил 18 июля в комментарии "Свободному радио" глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.

По словам Воробьева, город по-прежнему под контролем ВСУ, заявления оккупантов не соответствуют действительности.

"Это все ложь. Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем ВСУ. Северск – это Украина", – отметил он.

Ситуация в Северской общине остается напряженной, добавил Воробьев. Так, оккупанты обстреляли соседнее село Серебрянка Донецкой области.

О якобы взятии оккупантами под контроль Северска в Донецкой области 18 июля сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "МВД ЛНР".

Позднее в "ЛНР" изменили формулировку и вечером 18 июля заявили, что город находится под "якобы "оперативным контролем" российских сил, как сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС "помощник министра внутренних дел ЛНР" Виталий Киселев. Он заявил, что бои идут в окрестностях Северска.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

17 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты сосредоточились на захвате Северска.

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