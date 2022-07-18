Оккупанты заявили о захвате Северска, но это фейк – военная администрация

По словам Воробьева, город по-прежнему под контролем ВСУ, заявления оккупантов не соответствуют действительности.

"Это все ложь. Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем ВСУ. Северск – это Украина", – отметил он.

Ситуация в Северской общине остается напряженной, добавил Воробьев. Так, оккупанты обстреляли соседнее село Серебрянка Донецкой области.

О якобы взятии оккупантами под контроль Северска в Донецкой области 18 июля сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на "МВД ЛНР".

Позднее в "ЛНР" изменили формулировку и вечером 18 июля заявили, что город находится под "якобы "оперативным контролем" российских сил, как сообщил российскому пропагандистскому агентству ТАСС "помощник министра внутренних дел ЛНР" Виталий Киселев. Он заявил, что бои идут в окрестностях Северска.