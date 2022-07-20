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Зеленский, Арестович и Кличко. Социологи выяснили, какие политики нравятся украинцам

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Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2,5 тыс. украинцев
Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2,5 тыс. украинцев
Фото: depositphotos.com

Среди государственных деятелей украинцы лучше всего относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, советнику руководителя Офиса президента Алексею Арестовичу и мэру Киева Виталию Кличко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела американская компания National Democratic Institute c участием Киевского международного института социологии.

Опрос показал, что Зеленский нравится 88% респондентов, Арестович – 65%, к Кличко положительно относятся 63% украинцев. На четвертом месте – волонтер и шоумен Сергей Притула, у него 62%.

Инфографика: ndi.org
Инфографика: ndi.org

Среди политических сил украинцы больше всего доверяют партии "Слуга народа" – 46%. На втором месте – политсила Сергея Притулы с 32% доверия. На третьем месте рейтинга – партия "УДАР Виталия Кличко" с 31% поддержки.

Инфографика: ndi.org
Инфографика: ndi.org

Опрос проводился методом телефонных интервью со 2-го по 11 мая 2022 года. Полевые работы выполнял Киевский международный институт социологии. Результаты опроса репрезентативны для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Всего было опрошено 2,5 тыс. человек.

Исследование провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, министерства иностранных по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и министерства международных дел Канады.

Теги: Владимир Кличко, УДАР, рейтинг, соцопрос, Владимир Зеленский, Сергей Притула, Слуга народа
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