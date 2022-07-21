Ausichicrinites zelenskyyi. В честь Зеленского назвали древнее ископаемое животное

Речь идет о морском беспозвоночном животном, остатки которого пролежали в африканской земле порядка 150 млн лет.
У существа, которое журнал называет "странным", было 10 длинных конечностей и похожие на щупальца острые когти, которыми можно было цепляться за дно.
Диаметр животного был примерно пять сантиметров и могло быть разных цветовых исполнений – от темно-красного до ярко-оранжевого и желтого.
Древнее существо получило название Ausichicrinites zelenskyyi, вид "тесно связан с морскими звездами, голотуриями и морскими ежами", отмечает Newsweek.
Саламон объяснил, что животное назвали в честь украинского президента "за его мужество и отвагу в защите свободной Украины".
"Ausichicrinites zelenskyyi" is closely related to sea stars, sea cucumbers, and sea urchins. https://t.co/CBozyiPFcI— Newsweek (@Newsweek) July 21, 2022