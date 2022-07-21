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Ausichicrinites zelenskyyi. В честь Зеленского назвали древнее ископаемое животное

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Польский профессор объяснил причины упоминания Зеленского (на фото) в названии животного
Польский профессор объяснил причины упоминания Зеленского (на фото) в названии животного
Фото: ЕРА

Фамилия президента Украины Владимира Зеленского была использована для названия древнего ископаемого животного, остатки которого были найдены в Африке. Об этом со ссылкой на профессора Мариуша Саламона из Силезского университета в польском Катовице сообщил 20 июля журнал Newsweek.

Речь идет о морском беспозвоночном животном, остатки которого пролежали в африканской земле порядка 150 млн лет.

У существа, которое журнал называет "странным", было 10 длинных конечностей и похожие на щупальца острые когти, которыми можно было цепляться за дно.

Диаметр животного был примерно пять сантиметров и могло быть разных цветовых исполнений – от темно-красного до ярко-оранжевого и желтого.

Древнее существо получило название Ausichicrinites zelenskyyi, вид "тесно связан с морскими звездами, голотуриями и морскими ежами", отмечает Newsweek.

Саламон объяснил, что животное назвали в честь украинского президента "за его мужество и отвагу в защите свободной Украины".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Африка, Владимир Зеленский, президент, животное
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