Ausichicrinites zelenskyyi. В честь Зеленского назвали древнее ископаемое животное

Польский профессор объяснил причины упоминания Зеленского (на фото) в названии животного Фото: ЕРА

Речь идет о морском беспозвоночном животном, остатки которого пролежали в африканской земле порядка 150 млн лет.

У существа, которое журнал называет "странным", было 10 длинных конечностей и похожие на щупальца острые когти, которыми можно было цепляться за дно.

Диаметр животного был примерно пять сантиметров и могло быть разных цветовых исполнений – от темно-красного до ярко-оранжевого и желтого.

Древнее существо получило название Ausichicrinites zelenskyyi, вид "тесно связан с морскими звездами, голотуриями и морскими ежами", отмечает Newsweek.

Саламон объяснил, что животное назвали в честь украинского президента "за его мужество и отвагу в защите свободной Украины".