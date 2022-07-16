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Мошенники используют фейковое видео Зеленского для сбора банковских данных украинцев – ЦПД СНБО

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У украинцев новым способом выманивают данные о банковских картах для использования в мошеннических целях
У украинцев новым способом выманивают данные о банковских картах для использования в мошеннических целях
Фото: depositphotos.com

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые используют фейковое видео президента Украины Владимира Зеленского для завладения персональными данными украинцев. Об этом сообщает 16 июля в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО).

Нужным образом смонтированное видео с Зеленским, уточнили в ЦПД, было опубликовано на фейковой Facebook-странице "Украина 24", которая имела идентичные визуальные признаки с официальной Facebook-страницей одноименного телеканала.

В фейковом "обращении президента" украинцев призывают оставлять персональные данные и номера банковских карт, поскольку якобы "это необходимо для гарантированного получения выплаты в размере 8 тыс. грн каждому гражданину, кто прошел регистрацию".

"Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан", – предупреждают в Центре противодействия дезинформации СНБО. Там призвали украинцев ни в коем случае не передавать персональные данные неизвестным людям и организациям.

Контекст:

20 апреля Госспецсвязи Украины предупредила о мошенничествах с выплатами помощи вынужденным переселенцам.

12 июля СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военных по схеме "Ваш родственник в плену".

Теги: СБУ, Украина, СНБО, мошенничество, банковские карты, деньги, фейк, выплаты, мошенник, дезинформация, Центр противодействия дезинформации, персональные данные
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