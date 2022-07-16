Мошенники используют фейковое видео Зеленского для сбора банковских данных украинцев – ЦПД СНБО

У украинцев новым способом выманивают данные о банковских картах для использования в мошеннических целях Фото: depositphotos.com

Нужным образом смонтированное видео с Зеленским, уточнили в ЦПД, было опубликовано на фейковой Facebook-странице "Украина 24", которая имела идентичные визуальные признаки с официальной Facebook-страницей одноименного телеканала.

В фейковом "обращении президента" украинцев призывают оставлять персональные данные и номера банковских карт, поскольку якобы "это необходимо для гарантированного получения выплаты в размере 8 тыс. грн каждому гражданину, кто прошел регистрацию".

"Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан", – предупреждают в Центре противодействия дезинформации СНБО. Там призвали украинцев ни в коем случае не передавать персональные данные неизвестным людям и организациям.