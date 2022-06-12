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"Ваш родственник в плену". СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военных

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СБУ задержала одну из участниц мошеннической схемы
СБУ задержала одну из участниц мошеннической схемы
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему "ваш родственник в плену". Об этом пресс-центр СБУ сообщил 12 июня.

"В Запорожье были разоблачены злоумышленники, которые звонили по телефону родным и близким воинов ВСУ и предлагали свою "помощь" в якобы освобождении их из плена. За это мошенники требовали отдельную плату. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников", – говорится в сообщении.

Также мошенники предлагали родственникам разговор с пленным, за который требовали от 10 тыс. до 50 тыс. грн; освобождение из плена (требовали 50–200 тыс. грн) и перевозку тела погибшего (до 10 тыс. грн).

"Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, просто исчезали со связи. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях", – сообщили в СБУ.

По данным следствия, организатором схемы был житель временно оккупированного Мариуполя, который недавно вышел из тюрьмы. В Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера телефонов. Она была задержана спецназом СБУ.

В ходе обыска у женщины изъяли компьютерную технику, большое количество мобильных телефонов и сим-карт; банковские карты для получения платежей; 250 тыс. грн наличными.

"Обращаем ваше внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти! Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01 или по электронному адресу [email protected]", – подчеркнули в СБУ.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Теги: СБУ, Запорожская область, пленные, мошенничество, война России против Украины
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