Госспецсвязи Украины предупредила о мошенничествах с выплатами помощи вынужденным переселенцам

"Правонарушители проводят рассылку смс-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег", – отметили в посте.
Украинцы, указывая конфиденциальные данные, автоматически передают их мошенникам. После этого злоумышленники присваивают деньги украинцев, сообщили в Госспецсвязи.
О мошеннических схемах можно сообщить в киберполицию на адрес [email protected]
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 19 апреля статус внутренне перемещенных лиц в Украине получили более 1,4 млн человек.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 5 млн граждан. Больше половины из них (2,8 млн) приняла Польша.