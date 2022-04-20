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Госспецсвязи Украины предупредила о мошенничествах с выплатами помощи вынужденным переселенцам

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Мошенники предлагают гражданам ввести персональные данные и номер банковской карты
Мошенники предлагают гражданам ввести персональные данные и номер банковской карты
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Киберполиция предупредила украинцев о мошеннических схемах с выплатами денежной помощи во время военного положения. Об этом 20 апреля проинформировала в Telegram Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правонарушители проводят рассылку смс-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег", – отметили в посте.

Украинцы, указывая конфиденциальные данные, автоматически передают их мошенникам. После этого злоумышленники присваивают деньги украинцев, сообщили в Госспецсвязи.

О мошеннических схемах можно сообщить в киберполицию на адрес [email protected]

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 19 апреля статус внутренне перемещенных лиц в Украине получили более 1,4 млн человек.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 5 млн граждан. Больше половины из них (2,8 млн) приняла Польша.

Теги: беженцы, социальные выплаты, помощь, переселенцы, мошенничество, Госспецсвязи, война России против Украины, выплаты, мошенник, киберполиция, персональные данные
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