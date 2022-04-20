Госспецсвязи Украины предупредила о мошенничествах с выплатами помощи вынужденным переселенцам

"Правонарушители проводят рассылку смс-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег", – отметили в посте.

Украинцы, указывая конфиденциальные данные, автоматически передают их мошенникам. После этого злоумышленники присваивают деньги украинцев, сообщили в Госспецсвязи.

О мошеннических схемах можно сообщить в киберполицию на адрес [email protected]

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