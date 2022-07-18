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Украинские издательства просят Зеленского подписать закон о запрете ввоза литературы из России и Беларуси

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19 июня Верховная Рада приняла закон об ограничении на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси
19 июня Верховная Рада приняла закон об ограничении на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси
Фото: depositphotos.com

Украинские издательства просят президента Владимира Зеленского подписать закон о запрете на ввоз в Украину литературы из России и Беларуси, а также ее о распространении на территории Украины. Соответствующее обращение было обнародовано в Facebook на странице издательства "Лаборатория".

В обращении напомнили, что еще 19 июня Верховная Рада Украины приняла закон об ограничении на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси.

"Принятый закон позволяет не только перекрыть ввоз издательской продукции из России и Беларуси, но и прекратить распространение уже ввезенных из России книг, создать надежный заслон для пропагандистской антиукраинской литературы из любого государства, а также для издания и распространения произведений граждан государства-агрессора. При этом последнее касается именно граждан Российской Федерации, а не более ранних произведений русской литературы", – говорится в сообщении.

При этом закон не ограничивает издание и распространение в Украине книг с оригинальными произведениями на русском или любом другом языке.

"В то же время переводная литература будет издаваться и распространяться в переводе именно на украинский язык либо на любой из языков ЕС или коренных народов Украины. Эта норма принятого закона очень важна для нейтрализации попыток России захватить украинский книжный рынок изнутри, заполнив его через свои прокси-издательства русскими переводами зарубежной литературы", – подчеркнули авторы обращения.

В издательства добавили, что закон позволяет использовать исторический шанс для создания самодостаточного украинского книжного рынка, независимого от Москвы, а также создать благоприятные условия для развития украинского книгоиздания и книгораспространения.

Под этим обращением подписались представители издательств "Лаборатория", "Фолио", "Книгарня Є", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Виват", "Издательство Старого Льва" и Yakaboo.

https://www.facebook.com/laboratoria.ua/posts/pfbid0fnbpoGo6MB2AoNyxGcurtLDXjGLpu4ZrBjW3L5GF6drEwNf2ZrtrtB4Jv8u2Tgixl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Россия, Украина, Беларусь, книги, Владимир Зеленский
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