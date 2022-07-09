"Русские книги следует оставить, но с пометкой "токсично". Директор института книги сообщила, что из библиотек планируется убрать около 100 млн изданий

Коваль: Прежде всего, следует убирать те книги, которые были изданы до 1991 года Фото: book-institute.org.ua

Первыми будут убирать литературу из санкционных списков, если она по какой-то причине еще осталась на полках, рассказала Коваль. Вместе с этим активизируют процесс извлечения книг современных российских авторов, российских классиков, а также детских книг издательств РФ.

"Прежде всего, следует убирать те книги, которые были изданы до 1991 года, даже независимо от языка издания, хотя библиотекари утверждают, что большинство из них изданы на русском", – говорит директор института.

Отдельное внимание будет уделено и украинской литературе, прославляющей коммунизм или социализм. Ей тоже не место на полках библиотек, отмечает глава организации.

Изменения будут касаться только публичных библиотек. В областных универсальных, национальных и библиотеках Национальной академии наук Украины названные издания, скорее всего, останутся на своем месте для исследователей, независимо от происхождения авторов или содержания этих книг.

Кроме того, пока в фондах сохранятся русские переводы мировой классики – они будут доступны до появления украинских альтернатив. Это относится также к научной и профессиональной литературе.

“Мне очень понравилось мнение, высказанное историком Ярославом Грицаком: возможно, русские книги следует оставить в библиотеках, но с пометками “токсично”. Я даже собираюсь поискать средства и партнеров на проведение такой массовой акции: напечатать яркие наклейки с угрожающими пометками и надписями: осторожно! опасно для жизни!”, – отметила Коваль.