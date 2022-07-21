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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Артиллерия, противотанковое оружие и БПЛА. Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

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В пакет входят современное вооружение и образцы оружия советских времен
В пакет входят современное вооружение и образцы оружия советских времен
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании в ближайшее время передаст Украине новую партию военной техники, включающую противотанковое оружие, артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Соответствующее решение опубликовал 21 июля сайт правительства.

В решении, в частности, указаны:

  • более 20 самоходных гаубиц M109;
  • 36 артиллерийских орудий L119;
  • более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен;
  • более 1600 противотанковых комплексов;
  • радиолокационные системы;
  • беспилотники и боеприпасы к ним.

Британский министр обороны Бен Уоллес, комментируя новый пакет военной помощи, заявил, что масштабы и спектр оборудования, которое передается, "демонстрируют силу решимости" королевства помочь Украине защититься от незаконного вторжения РФ.

В документе отмечается, что отправка новой партии вооружений – прямое следствие объявленного бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном выделения £1 млрд для поддержки Киева.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Тогда действующий британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".

Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня M270 MLRS. Эти системы похожи на HIMARS, которые предоставляет Америка, отметила ВВС.  

Теги: Великобритания, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Бен Уоллес
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