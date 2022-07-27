ВСУ при помощи HIMARS уничтожили "двух лучших пилотов Путина" – Daily Mail

Издание пишет, что 41-летний российский подполковник Максим Потемин погиб в результате обстрела его колонны высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля.

Первым об ударе HIMARS как причине гибели Потемина заявил его отец Алексей. Daily Mail пишет, что Потемин-старший, председатель Волгоградской областной федерации парашютного спорта, заявил местным СМИ, что автомобиль его сына "был взорван ракетой HIMARS".

Вероятно, удар по Донецку был совершен при содействии западной разведки, отмечают британские журналисты.

Предположительно, в результате той же атаки погиб и 54-летний российский летчик-истребитель, полковник Анатолий Стасюкевич. Он, по данным Daily Mail, был начальником штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии и военным летчиком в третьем поколении. Полеты выполнял в той же части, что и Потемин, базировалась она в Крымске Краснодарского края. Издание в качестве примера российских потерь от ударов HIMARS называет еще одно имя – это 42-летний подполковник Сергей Михайлов, командовавший мотострелковым батальоном. Он был ликвидирован в результате другой ракетной атаки, подробностей Daily Mail не сообщает. Британское издание отмечает, что Россия была вынуждена практически остановить наступление на востоке Украины, поскольку главный "инструмент" страны-агрессора, массированный артиллерийский обстрел, теперь неприменим из-за дефицита снарядов после уничтожения складов в прифронтовой зоне после ударов HIMARS.

Daily Mail, ссылаясь на данные NASA, пишет, что количество используемой на Донбассе российской артиллерии существенно сократилось за последние две недели.

Указанная британским изданием тенденция согласуется с комментарием газете The Washington Post, который дал командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр” Богдан Дмитрук. По его наблюдениям, после удара американской реактивной системы залпового огня HIMARS по вражескому складу боеприпасов в Изюме Харьковской области количество российских обстрелов уменьшилось в 10 раз.