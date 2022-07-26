За сутки ВСУ уничтожили около 170 оккупантов, вертолет, семь танков и одну РСЗО – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли более 1700 танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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