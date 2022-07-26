Кондратюк предложил вариант вопроса в визовых анкетах разных стран для россиян

"Вопрос в визовой анкете для россиян должен быть таким: "Поддерживали ли вы оккупацию Крыма Россией в марте 2014 года и развязанную Россией позже войну против Украины?" И до полного восстановления Украиной контроля на своих конституционных территориях россиянам здесь делать нечего! Кроме воюющих за Украину на фронте", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявил, что мировое сообщество должно ввести "особый режим" для россиян в связи с агрессией России против Украины. Он отметил, что граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине: например, поддерживают ли они вторжение РФ в Украину, совершали ли они или их родственники военные преступления, чувствуют ли они ответственность за военную агрессию России.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

После нападения РФ на Украину Кондратюк остался в Украине, не выехал из страны он и после того, как отметил 14 марта 60-летие. 12 марта он перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего юбилея, Кондратюк сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом. Во время обстрела в доме никого не было. Кондратюк с женой переехал во Львов за две недели до случившегося.

По словам продюсера, он уже подал документы на оформление государственной помощи для восстановления дома, но готов ее получить только в том случае, если она будет за счет репараций РФ.