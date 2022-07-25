Россиян, которые хотят получить визу в разные страны, нужно спрашивать об их отношении к войне – МИД Украины

Он считает, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
Например, поддерживают ли они вторжение в Украину, совершали ли они или их родственники военные преступления, чувствуют ли они ответственность за военную агрессию России.
Макеев подчеркнул, что такой подход к россиянам необходим в связи с тем, что вторжение в Украину поддерживает, согласно опросам, более 80% россиян.
Украинский дипломат предполагает, что такой подход к выдаче виз россиянам заставит их "критически отнестись" к действиям президента России Владимира Путина и "оказать давление" на руководство страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.