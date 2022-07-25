Россиян, которые хотят получить визу в разные страны, нужно спрашивать об их отношении к войне – МИД Украины

Макеев считает, что для россиян нужен "особый режим" при выдаче виз Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Он считает, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.

Например, поддерживают ли они вторжение в Украину, совершали ли они или их родственники военные преступления, чувствуют ли они ответственность за военную агрессию России.

Макеев подчеркнул, что такой подход к россиянам необходим в связи с тем, что вторжение в Украину поддерживает, согласно опросам, более 80% россиян.

Украинский дипломат предполагает, что такой подход к выдаче виз россиянам заставит их "критически отнестись" к действиям президента России Владимира Путина и "оказать давление" на руководство страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)