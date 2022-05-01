Россия приостановила упрощенную процедуру выдачи виз для граждан ЕС

Под действие закона подпадают держатели дипломатических паспортов, члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналисты.

Отмечается, что ограничения касаются граждан стран – членов ЕС, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Указ был подписан "в связи с недружественными действиями Европейского союза".