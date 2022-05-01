Россия приостановила упрощенную процедуру выдачи виз для граждан ЕС

Под действие закона подпадают держатели дипломатических паспортов, члены официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналисты.
Отмечается, что ограничения касаются граждан стран – членов ЕС, а также Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Указ был подписан "в связи с недружественными действиями Европейского союза".
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
После введения санкции Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.