Бельгия перестает выдавать россиянам туристические визы

С 1 июля визовые центры будут принимать заявления только на следующие виды виз:

студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

профессиональная виза (разовое разрешение) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

виза для воссоединения семьи. Только для членов семьи, которые сопровождают заявителей на получение профессиональной визы и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа.

"Это означает, что заявки на получение краткосрочной визы (то есть на пребывание менее 90 дней) не будут приниматься VFS после 1 июля. Обратите внимание, что VFS не может предоставлять исключения", – говорится в сообщении.

VFS отметил, что это временная мера, так как посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение виз. Оператор пообещал возобновить выдачу виз, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления.