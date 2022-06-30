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Бельгия перестает выдавать россиянам туристические визы

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Туристические визы в Бельгию для россиян отменили временно
Туристические визы в Бельгию для россиян отменили временно
Фото: depositphotos.com

Бельгия с 1 июля временно не будет выдавать туристические визы россиянам. Об этом сообщил 30 июня оператор визовых центров VFS Global, который является партнером посольства РФ в Бельгии.

С 1 июля визовые центры будут принимать заявления только на следующие виды виз:

  • студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;
  • профессиональная виза (разовое разрешение) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;
  • виза для воссоединения семьи. Только для членов семьи, которые сопровождают заявителей на получение профессиональной визы и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа.

"Это означает, что заявки на получение краткосрочной визы (то есть на пребывание менее 90 дней) не будут приниматься VFS после 1 июля. Обратите внимание, что VFS не может предоставлять исключения", – говорится в сообщении.

VFS отметил, что это временная мера, так как посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение виз. Оператор пообещал возобновить выдачу виз, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, туризм, Бельгия, визы
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