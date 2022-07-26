Утром оккупанты вновь обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Живицкий сообщил, что жертв в результате обстрела нет Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Он отметил, что ночь в регионе была тихой.

"Но с утра, почти в 6.00, по территории Середино-Будской общины было шесть прилетов из миномета", – написал глава ОВА.

По его словам, жертв и разрушений нет.

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