Утром оккупанты вновь обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Он отметил, что ночь в регионе была тихой.
"Но с утра, почти в 6.00, по территории Середино-Будской общины было шесть прилетов из миномета", – написал глава ОВА.
По его словам, жертв и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории. Так, 24 июля оккупанты 30 раз обстреляли три общины в Сумской области.