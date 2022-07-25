Россияне ночью выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Краснопольской общине – глава Сумской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"В 1.30 залпом из установки "Град" – 20 прилетов. Обстреляли территорию Краснопольской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, вечером 24 июля, почти в 22.00, оккупанты открыли минометный огонь по окрестностям Белополья.

"Четыре прилета. Без потерь и разрушений", – подчеркнул Живицкий.

Он отмечал, что в воскресенье российские военные 30 раз обстреляли три общины в Сумской области.

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