Оккупанты из двух самолетов нанесли ракетные удары по Сумской области, в Белопольской общине в результате обстрела погиб фермер – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, оккупанты нанесли удары по шести территориальным общинам региона: Шалыгинской, Николаевской (сельской), Белопольской, Хотинской, Юнаковской и Краснопольской.
"По Николаевской общине в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей… К счастью, обошлось без человеческих жертв", – написал Живицкий.
Кроме того, почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине.
"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также уничтожены два фермерских трактора, сельское хозяйство общины", – отметил руководитель Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.