Оккупанты из двух самолетов нанесли ракетные удары по Сумской области, в Белопольской общине в результате обстрела погиб фермер – ОВА

Почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине, уничтожены два трактора, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты нанесли удары по шести территориальным общинам региона: Шалыгинской, Николаевской (сельской), Белопольской, Хотинской, Юнаковской и Краснопольской.

"По Николаевской общине в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей… К счастью, обошлось без человеческих жертв", – написал Живицкий.

Кроме того, почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине.

"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также уничтожены два фермерских трактора, сельское хозяйство общины", – отметил руководитель Сумской ОВА.

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