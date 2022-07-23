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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из двух самолетов нанесли ракетные удары по Сумской области, в Белопольской общине в результате обстрела погиб фермер – ОВА

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Почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине, уничтожены два трактора, отметил Живицкий
Почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине, уничтожены два трактора, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 23 июля 12 раз обстреляли территорию Сумской области, выпустив более 170 разных боеприпасов (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты нанесли удары по шести территориальным общинам региона: Шалыгинской, Николаевской (сельской), Белопольской, Хотинской, Юнаковской и Краснопольской.

"По Николаевской общине в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел общины разрушены гражданский жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей… К счастью, обошлось без человеческих жертв", – написал Живицкий.

Кроме того, почти в 15.00 россияне из минометов обстреляли село в Белопольской общине.

"Один фермер, 69-летний местный житель, получил смертельное ранение. Также уничтожены два фермерских трактора, сельское хозяйство общины", – отметил руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02ydb2DNzmxHjzoFVm7pqVKZxjqTsBLJkqoUXg76Urk2kssUpJtz4sYHas2QUHuZXcl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Россия, Украина, смерть, сельское хозяйство, Сумская область, жертвы, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, фермеры, погибшие, миномет, Дмитрий Живицкий, село
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