Утром оккупанты обстреляли четыре общины в Сумской области, в Шостке прогремел взрыв – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате взрыва в Шостке есть раненые Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Он написал, что ночь в регионе была тихой.

"Но к утру ситуация следующая: Юнаковская община – около 20 приходов из артиллерии по общине после 6.00; Миропольская община – в 6.30 начался минометный обстрел общины, 10 приходов; Белопольская община – после 7.00 было два прихода из гранатомета. Также после 7.00 был минометный обстрел, четыре прихода по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины", – говорится в сообщении.

Также после 9.00 в Шостке прогремел взрыв, есть раненые, добавил глава ОВА.

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