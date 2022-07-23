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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли четыре общины в Сумской области, в Шостке прогремел взрыв – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что в результате взрыва в Шостке есть раненые
Живицкий сообщил, что в результате взрыва в Шостке есть раненые
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Утром 23 июля российские оккупанты обстеляли Сумскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он написал, что ночь в регионе была тихой.

"Но к утру ситуация следующая: Юнаковская община – около 20 приходов из артиллерии по общине после 6.00; Миропольская община – в 6.30 начался минометный обстрел общины, 10 приходов; Белопольская община – после 7.00 было два прихода из гранатомета. Также после 7.00 был минометный обстрел, четыре прихода по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины", – говорится в сообщении.

Также после 9.00 в Шостке прогремел взрыв, есть раненые, добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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