Утром оккупанты обстреляли четыре общины в Сумской области, в Шостке прогремел взрыв – глава ОВА

Он написал, что ночь в регионе была тихой.
"Но к утру ситуация следующая: Юнаковская община – около 20 приходов из артиллерии по общине после 6.00; Миропольская община – в 6.30 начался минометный обстрел общины, 10 приходов; Белопольская община – после 7.00 было два прихода из гранатомета. Также после 7.00 был минометный обстрел, четыре прихода по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской общины", – говорится в сообщении.
Также после 9.00 в Шостке прогремел взрыв, есть раненые, добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.