Оккупанты в воскресенье 30 раз обстреляли три общины в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего, по его словам, было зафиксировано более 30 прилетов по Хотинской, Буринской и Белопольской общинах, во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

"Хотинская община: около 11.00 происходил артиллерийский обстрел с территории России – 10 приходов. Буринская община: около 17.00 врагом совершен обстрел из ствольной артиллерии – 14 приходов. Также россияне били из минометов по Белопольской общине – девять приходов, – написал Живицкий. – К счастью, во всех случаях без потерь и разрушений".

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