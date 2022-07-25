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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в воскресенье 30 раз обстреляли три общины в Сумской области – ОВА

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Российские военные обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, сообщил Живицкий
Российские военные обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, сообщил Живицкий
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска за день 24 июля обстреляли территорию трех общин в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего, по его словам, было зафиксировано более 30 прилетов по Хотинской, Буринской и Белопольской общинах, во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

"Хотинская община: около 11.00 происходил артиллерийский обстрел с территории России – 10 приходов. Буринская община: около 17.00 врагом совершен обстрел из ствольной артиллерии – 14 приходов. Также россияне били из минометов по Белопольской общине – девять приходов, – написал Живицкий. – К счастью, во всех случаях без потерь и разрушений".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid025v8eMaUqxncdR5w91za4yp6QJ3mvp58zdDnJpRhckFdEG9cAoG6zXgYd7AV2hmh1l


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий
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