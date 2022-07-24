23 июля оккупанты вновь обстреливали приграничные общины в Черниговской и Сумской областях – ГПСУ

"23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Николаевская, Белопольская и Шалыгинская общины Сумской области, а также Новгород-Северская община Черниговской области. Утром в одно и то же время из российских населенных пунктов Горналь, Суджа и Николаево-Дарьино с применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин. В общей сложности насчитано полтора десятка приходов из минометов и около двух десятков – из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

Также из российского населенного пункта Теткино оккупанты с применением автоматического гранатомета АГС-17 обстреляли территорию Белопольской общины. В полдень 23 июля по территории Николаевской общины два самолета с территории России выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет. Пострадавших нет.

"Позже противник с применением САУ нанес огневое поражение по территориям Белопольской и Краснопольской общин. Огонь велся из российских населенных пунктов Теткино и Дроновка, зафиксировано полсотни приходов. Во второй половине дня захватчики из САУ снова накрыли территорию Белопольской общины. Два десятка взрывов раздались в двух населенных пунктах общины. Огонь велся из российского населенного пункта Теткино", – сообщили в ГПСУ.

В результате обстрела погиб один мирный житель, получило повреждения аграрное предприятие, уничтожена сельхозтехника.

"Ближе к вечеру в районе одного из населенных пунктов Хотинской общины прогремели три взрыва из 120-мм минометов, огонь велся из российского населенного пункта Троицкое. Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов – полтора десятка прилетов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия. В двух случаях враг нанес огневое поражение с применением ствольной артиллерии по территории Новгород-Северской общины, зафиксировано около трех десятков прилетов", – проинформировали в ГПСУ.

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